SINNER „Bang Boom Goodbye“ Das Finale Studioalbum!!

Mit „Boom Bang Goodbye“ veröffentlichen SINNER heute ihr finales Studioalbum über Reigning Phoenix Music (RPM). Nach mehr als vier Jahrzehnten, 19 Studioalben und unzähligen Live-Auftritten verabschiedet sich die Band um Mat Sinner mit einem Werk, das ihre gesamte Karriere in elf kraftvollen Songs auf den Punkt bringt.

Zeitgleich mit dem Album erscheint auch das neue Video zu ‘All Night Long’ – wohl die unbeschwerteste und lebensbejahendste Hymne des Albums. Am Mikrofon ist Ronnie Romero zu hören.

Was 1982 als Vision von Mat Sinner begann, entwickelte sich über mehr als vier Jahrzehnte zu einer der beständigsten und einflussreichsten Institutionen der deutschen Hardrock- und Metalszene. Von den frühen Klassikern bis zum Charterfolg von „Brotherhood“ (Platz 12 der deutschen Albumcharts im Jahr 2022) blieben SINNER stets ihren eigenen Prinzipien treu. Statt Trends hinterherzulaufen, ging die Band ihren eigenen Weg – mit Leidenschaft, Integrität und einer unerschütterlichen Liebe zum Rock ’n’ Roll.

Mit „Boom Bang Goodbye“ endet diese Reise jedoch keineswegs leise. SINNER verabschieden sich mit einem Album, das noch einmal alles vereint, wofür die Band immer stand: mitreißende Melodien, kraftvolle Gitarren, hymnische Refrains und echte Emotionen. Produziert von Mat Sinner und gemeinsam mit Alex Scholpp vollendet, spannt das Album den Bogen von klassischem Hard Rock und melodischem Metal bis hin zu modernen Arena-Hymnen.

Für dieses letzte musikalische Statement hat Mat Sinner noch einmal eine beeindruckende Riege langjähriger Weggefährten und herausragender Musiker versammelt. Alex Scholpp (Gitarre) und Moritz Müller (Schlagzeug) bilden das kraftvolle Fundament des Albums. Unterstützt werden sie von Jim Müller (KISSIN’ DYNAMITE), Lisa Müller, dem zurückgekehrten SINNER-Gitarristen Mathias „Don“ Dieth sowie Magnus Karlsson, der seit vielen Jahren eng mit Mat Sinner zusammenarbeitet.

Auch gesanglich wird „Boom Bang Goodbye“ zu einem außergewöhnlichen Treffen markanter Stimmen. Ronnie Romero, Michael Bormann, Michael Sadler (SAGA), Björn „Speed“ Strid (SOILWORK), Erik Mårtensson (ECLIPSE), Renan Zonta und Sascha Krebs verleihen den Songs jeweils ihren ganz eigenen Charakter und machen das Album zu einem würdigen Abschied mit erstklassigen Gesangsleistungen.

Gemischt und gemastert wurde „Boom Bang Goodbye“ von Jacob Hansen in den Hansen Studios. Das Album verbindet moderne Power mit der klassischen DNA von SINNER. Jeder Song trägt unverkennbar die Handschrift von Mat Sinner – als Musiker, Songwriter und einer der prägenden Persönlichkeiten der europäischen Hardrock- und Metalszene.

„Boom Bang Goodbye“ ist weit mehr als nur das letzte Album von SINNER. Es ist ein emotionales Vermächtnis, ein Dankeschön an die Fans und ein letztes Feuerwerk aus Hymnen, Erinnerungen und Leidenschaft.

Oder, wie Mat Sinner selbst sagt:

„Der Letzte macht das Licht aus.“

Quelle: REIGNING PHOENIX MUSIC