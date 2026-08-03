MEGADETH Europatour 2027 mit BLACK LABEL SOCIETY und TESTAMENT

Nach einem der erfolgreichsten Jahre ihrer legendären Karriere haben die mit einem Grammy ausgezeichneten Thrash-Metal-Pioniere MEGADETH den europäischen Teil ihrer mehrjährigen weltweiten Abschiedstour angekündigt. Unter dem Titel „Breakout: Hibernation Of The Nations“ startet die Tour am 9. März 2027 in Belfast und umfasst 24 Arena-Shows in Großbritannien und dem europäischen Festland. Das Finale steigt am 13. April 2027 in Lissabon, Portugal.

Als Special Guests sind über die gesamte Tour hinweg die Metal-Größen BLACK LABEL SOCIETY und TESTAMENT mit dabei. Gemeinsam verspricht das Paket eine der spektakulärsten Heavy-Metal-Tourneen des Jahres 2027 zu werden.

Die Deutschland-Termine der Tour sind:

25.03. Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

30.03. Hamburg – Sporthalle

01.04. Berlin – Velodrom

04.04. München – Zenith