EUROPE kündigen neues Album „Come This Madness“ an.

Nach fast neun Jahren melden sich EUROPE mit einem neuen Studioalbum zurück. „Come This Madness“ erscheint am 25. September 2026 und ist der Nachfolger von „Walk The Earth“ aus dem Jahr 2017. Das neue Album wurde im RMV Studio in Stockholm aufgenommen und von Tom Dalgety produziert.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits mit der Single ‘One On One’. Der Song zeigt EUROPE mit einem druckvollen Hardrock-Sound, der die klassischen Elemente der Band mit einer modernen Produktion verbindet. Sänger Joey Tempest zählt den Titel zu seinen Favoriten des neuen Albums.

Für „Come This Madness“ konnte die Band zudem prominente Gäste gewinnen. Tobias Forge von GHOST und Mikael Åkerfeldt von OPETH sind auf dem Album zu hören. Für den Mix zeichnet Mike Fraser verantwortlich, der bereits mit AC/DC, METALLICA und VAN HALEN gearbeitet hat.

Das neue Album umfasst elf Songs und erscheint auf CD, Vinyl und digital. Parallel bereiten sich EUROPE auf ihre kommenden Live-Termine vor, bei denen auch das 40-jährige Jubiläum von „The Final Countdown“ eine Rolle spielen wird.

Tracklist:

One On One

The Cult Of Ignorance

Come This Madness

This Time Of Year

In A Different World

Scandinavian Eyes

Takin’ It Back

In The Absence Of Grace

The Angels Must Have Flown

The Devil’s Back

Nothing Can Follow This