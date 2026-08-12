WOLF kündigen ihr zehntes Album „Hour Of The Wolf“ an.

Die schwedischen Traditional-Metaller WOLF werden ihr zehntes Studioalbum „Hour Of The Wolf“ am 20. November 2026 über Fireflash Records veröffentlichen. Die erste Single des Albums, „Death Satellite“, erscheint bereits am 21. August.

WOLF-Sänger und Gitarrist Niklas Stålvind kommentiert:

„Einige der Songs auf dem Album erkunden die Randbereiche des WOLF-Universums. Dieser hier ist jedoch ein geradliniger Kracher mit allen klassischen WOLF-Elementen. Wenn ihr uns schon kennt, werdet ihr den Sound innerhalb weniger Sekunden wiedererkennen.“

Weiter erklärt er:

„Während unsere KI-Herrscher Algorithmen einsetzen, um Gedanken in unsere Gehirne zu pflanzen, bieten wir euch altmodischen, von Menschen gemachten Metal, damit wir nicht den Verstand verlieren. Wie immer haben die Texte eine tiefere Bedeutung und regen zum Nachdenken an. Vor allem aber soll der Song dazu einladen, die Fäuste in die Luft zu recken, die Köpfe zu schütteln und einfach eine gute Zeit zu haben!“

Foto: Therés Stephansdotter Björk