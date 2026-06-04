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ROCK HARD FESTIVAL 2026 Die ersten Impressionen der Bands!

Uli BechsteinBy Updated:Keine Kommentare1 Min Read
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Hier gibt die ersten Bandfotos aus dem wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen vom diesjährigem ROCK HARD FESTIVAL.

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