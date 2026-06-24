DIO ALIVE hält das Vermächtnis von Ronnie James Dio lebendig

Mit DIO ALIVE geht im Herbst eine der bekanntesten Ronnie-James-Dio-Tribute-Bands erneut auf Deutschlandtour. Die Musiker haben sich ganz dem Werk des legendären Sängers verschrieben, der mit RAINBOW, BLACK SABBATH, HEAVEN AND HELL und DIO Heavy-Metal-Geschichte geschrieben hat.

Im Mittelpunkt stehen die größten Songs seiner Karriere. Von „Holy Diver“ über „Rainbow In The Dark“ bis hin zu „Heaven And Hell“ präsentiert DIO ALIVE die Klassiker mit viel Leidenschaft und Respekt vor dem Original. Dabei geht es nicht um eine bloße Kopie, sondern um eine authentische Hommage an einen der prägendsten Sänger der Rock- und Metal-Geschichte.

03.10.2026 Dortmund – Musiktheater Piano (Sold Out)

04.10.2026 Bonn – Harmonie

09.10.2026 Hallstadt – Kulturboden Hallstadt

06.11.2026 Fulda – Kulturzentrum Kreuz

07.11.2026 Bensheim – Musiktheater Rex

Fans klassischer Hard-Rock- und Heavy-Metal-Klänge dürfen sich auf einen Abend voller zeitloser Hymnen freuen. DIO ALIVE bringt die Musik von Ronnie James Dio zurück auf die Bühne und erinnert daran, warum seine Songs bis heute Generationen von Musikfans begeistern.