SOULFLY „Tribal Technology Tour 2026“ Deutschland

Mit der Tribal Technology Tour 2026 kehren SOULFLY im August für sechs Konzerte nach Deutschland zurück. Die Band um Metal-Ikone Max Cavalera und bringt ihren unverwechselbaren Mix aus Groove Metal, Tribal-Rhythmen und kompromissloser Härte auf die Bühne.

Seit der Gründung im Jahr 1997 hat sich SOULFLY als eine der prägenden Bands des modernen Extreme Metal etabliert. Mit Alben wie Primitive, Prophecy, Savages oder Archangel entwickelte die Band ihren charakteristischen Sound kontinuierlich weiter und verbindet bis heute Thrash-, Death- und Groove Metal mit tribalen Einflüssen sowie spirituellen und gesellschaftlichen Themen.

Im Mittelpunkt der Tour steht das aktuelle Studioalbum Chama, das an die Wurzeln der Band anknüpft und die rohe Energie der frühen Jahre mit einer zeitgemäßen Produktion verbindet. Inhaltlich widmet sich das Album unter anderem indigener Spiritualität, den brasilianischen Favelas und der Suche nach innerer Stärke. Songs wie „Storm The Gates“ und „Favela/Dystopia“ zeigen eindrucksvoll, dass SOULFLY auch fast drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung nichts von ihrer Intensität eingebüßt haben.

Mit ihrer brachialen Live-Energie und einer beeindruckenden Karriere zählen SOULFLY bis heute zu den wichtigsten Vertretern des Extreme Metal. Die Tribal Technology Tour 2026 verspricht intensive Konzertabende voller druckvoller Riffs, treibender Grooves und einer mitreißenden Atmosphäre, die Fans weltweit seit Jahrzehnten begeistert.

04.08.2026 LEIPZIG – Hellraiser

05.08.2026 BOCHUM – Matrix

06.08.2026 BERLIN – Columbia Theater

11.08.2026 FREIBURG – Jazzhaus

21.08.2026 ROSTOCK – Mau Club

31.08.2026 LENSBURG – Roxy