YNGWIE MALMSTEEN kündigt neues Studioalbum „Hell Or High Water“ und Video an.

Gitarrenvirtuose YNGWIE MALMSTEEN veröffentlicht am 13. November 2026 sein neues Studioalbum „Hell Or High Water“ über Music Theories Recordings. Bereits mit der ersten Single „Now Or Never“ gibt der Schwede einen Vorgeschmack auf die neun Songs umfassende Platte.

Malmsteen verbindet auch auf seinem neuen Album Heavy Metal mit klassischen und neoklassischen Elementen. Zu seinen großen musikalischen Vorbildern zählen weiterhin Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi.

Entstanden ist „Hell Or High Water“ über einen Zeitraum von rund acht Monaten. Malmsteen hatte dabei nach eigenen Angaben zunächst rund 80 bis 90 fertige Tracks zur Auswahl, aus denen schließlich die neun Songs des Albums entstanden.

Besonders persönlich wird es beim letzten Stück „Father“, das Malmsteen seinem im vergangenen Jahr verstorbenen Vater widmet.

YNGWIE MALMSTEEN – „Hell Or High Water“

Veröffentlichung: 13. November 2026

Label: Music Theories Recordings



