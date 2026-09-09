TUROCK OPEN AIR 2027 – Endlich wieder zwei Tage Metal in Essen

Endlich ist es wieder soweit: Das TUROCK OPEN AIR kehrt zurück! Am 30. und 31. Juli 2027 wird der Viehofer Platz in Essen wieder zum Treffpunkt für Metal- und Rockfans.

Noch gibt es keine Bandbestätigungen. Jetzt darf man gespannt sein, welche Namen sich nach und nach im Line-up des TUROCK OPEN AIR 2027 wiederfinden werden.

Artwork by: Björn Gooßes