MEMORIAM kündigen finales Studioalbum „Endgame“ an!

Nach zehn Jahren Bandgeschichte ziehen MEMORIAM einen Schlussstrich unter ihre Studio-Karriere. Die britischen Death-Metal-Veteranen veröffentlichen am 29. Januar 2027 mit „Endgame“ ihr sechstes und zugleich letztes Studioalbum. Erscheinen wird die Platte über Reaper Entertainment.

Mit „Endgame“ verabschieden sich MEMORIAM nach eigenen Vorstellungen – und wollen ihrer bisherigen musikalischen Linie noch einmal alles entgegensetzen. Zu erwarten sind die für die Band typischen brachialen Riffs, eine düstere Atmosphäre und kompromisslose Texte.

Passend zum letzten Kapitel präsentieren MEMORIAM bereits das Cover-Artwork von „Endgame“. Für die Gestaltung zeichnet erneut der legendäre Künstler Dan Seagrave verantwortlich, der die Band seit ihren Anfängen begleitet und auch diesmal für die unverwechselbare Optik sorgt.

Produziert wurde das Album von Russ Russell. Eine besondere Rolle übernimmt zudem Dirk Verbeuren am Schlagzeug. Der Megadeth-Drummer bringt seine enorme Kraft und Dynamik in das finale Studioalbum der Briten ein.

MEMORIAM – „Endgame“

Veröffentlichung: 29. Januar 2027

Label: Reaper Entertainment

Mit „Endgame“ endet die Studio-Reise von MEMORIAM nach einem Jahrzehnt. Die Musik soll jedoch bleiben.