ERJA LYYTINEN Singleauskopplung „Hard As Stone“

Die als „Queen of Slide Guitar“ bekannte Erja Lyytinen feiert ihren 50. Geburtstag mit einem umfangreichen Live-Paket, das als Doppel-CD, Doppel-Vinyl und vollständige DVD erscheint. Aufgenommen wurde das Konzert am 21. März 2026 im traditionsreichen House of Culture, kurz „Kultsa“, in Helsinki. In der bekannten Location standen bereits Künstler wie Jimi Hendrix, LED ZEPPELIN, QUEEN und SLAYER auf der Bühne.

Das Album trägt den Titel „Erja Lyytinen – 50th Birthday Live 2026“ und erscheint am Freitag, den 9. Oktober, über Tuohi Records. Die Veröffentlichung wird auf CD, Vinyl und digital erhältlich sein.

Als erste Single wurde Erja Lyytinens Song „One Thing I Won’t Change“ ausgekoppelt. Unterstützt wird sie dabei von Glam-Rock- und Punk-Legende Sami Yaffa, der den Bass übernimmt und zusätzlich Backing Vocals beisteuert. Yaffa ist unter anderem durch HANOI ROCKS, NEW YORK DOLLS und seine Zusammenarbeit mit Joan Jett bekannt.

Das rund 90-minütige Konzert bietet einen Querschnitt durch Erja Lyytinens bisherige Karriere. Ihre Band begleitet sie dabei durch zahlreiche ältere Klassiker und neuere Songs. Auf dem Live-Album finden sich unter anderem Stücke von „Voracious Love“, „Another World“ sowie ihrem aktuellen Studioalbum „Smell the Roses“.

Foto: Uli Bechstein