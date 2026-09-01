EUROPE neue Single und Video „Scandinavian Eyes“

Die schwedischen Hardrock-Veteranen EUROPE haben ihre neue Single „Scandinavian Eyes“ veröffentlicht. Es ist der dritte Song, den die Band aus ihrem mit Spannung erwarteten Studioalbum „Come This Madness“ vorstellt. Das Album erscheint am 25. September über Silver Lining Music.

Getragen von einem treibenden Riff, einem unverkennbaren Refrain, weit aufragenden Gesangslinien und aufwendigen Arrangements entwickelt „Scandinavian Eyes“ die Wirkung einer Symphonie, die geradezu für die Bühne geschaffen wurde. Der Song besitzt eine enorme Weite und verbindet die Kraft und Direktheit des Rock mit der Tiefe orchestraler Musik.

„Dieses treibende Riff, die orchestrale Magie sowie die Gesangs- und Gitarrenmelodien machen den Song zu einem meiner liebsten EUROPE-Songs seit langer Zeit“, sagt Gründungsmitglied und Frontmann Joey Tempest. „Der Text handelt davon, die Grenze zwischen dem Guten und dem ‚nicht ganz so Guten‘ zu überschreiten. Wir sind sehr stolz auf diesen Song und können es kaum erwarten, ihn live zu spielen!“

Das begleitende Performance-Video wurde von Patric Ullaeus inszeniert und zeigt EUROPE in voller Fahrt. Es bringt die gesamte Wucht der Live-Präsenz der Band auf den Bildschirm. Chemie, musikalisches Können und pure Energie stehen im Mittelpunkt und lassen die Intensität von „Scandinavian Eyes“ für sich selbst sprechen.

Im nächsten Jahr gehen sie mit FOREIGNER große Hallentour! Wir berichteten!