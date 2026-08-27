Lesung mit Tom Angelripper von SODOM im Bergbaumuseum Bochum!

Am 23.10.2026 trifft Metal auf Ruhrpott-Geschichte: Der Autor Dr. Holger Schmenk stellt im Bergbaumuseum Bochum, in einer Lesung mit dem Bandleader Tom Angelripper, die offizielle Bandbiografie der Metalband SODOM vor.

Auf Kohle geboren erzählt vom Aufstieg eines Bergmannssohns aus Gelsenkirchen-Buer vom Malocher zum Metal-Star – kompromisslos, laut und authentisch. Eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte, tief verwurzelt im Revier.

Diese Lesung beschäftigt sich vor allem mit der „Witchhunter“ Ära.

🗓️ 23.10.2026

⏱️ 18:00 Uhr

🎟️ Tickets gibt es hier: tickets.bergbaumuseum.de

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