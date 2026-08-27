AMON AMARTH veröffentlichen neues Video und Single „Eight Legs of Thunder“

Mit „Eight Legs of Thunder“ präsentieren AMON AMARTH eine weitere Single aus ihrem kommenden Album „The Allfather Awakens“. Der von Sleipnir, Odins achtbeinigem Ross, inspirierte Titel basiert auf einem treibenden Riff und einem markanten Refrain.

Das begleitende Video unter der Regie von Dariusz Szermanowicz verbindet Motive der nordischen Mythologie mit der Bildsprache eines modernen amerikanischen Westerns. Cowboys, Pick-up-Trucks und Highways bilden den visuellen Rahmen für die Geschichte rund um Odin und Sleipnir. Das mythologische Pferd ist zudem in einer surrealen Traumsequenz zu sehen.

„Eight Legs of Thunder“ ist die letzte Vorabveröffentlichung von „The Allfather Awakens“, das am 2. Oktober bei Metal Blade Records erscheint. Das zehn Titel umfassende Album greift zentrale musikalische Merkmale der schwedischen Band auf, darunter markante Gitarrenriffs und melodische Refrains.

Odin bildet einen wiederkehrenden Bezugspunkt in den Texten und im Artwork. Als Konzeptalbum ist „The Allfather Awakens“ jedoch nicht angelegt. Die Songs behandeln unterschiedliche, historisch inspirierte Geschichten über Konflikte, Opfer und den Einsatz für übergeordnete Ziele.

FOTOCREDIT: Sylwia Makris & Christian Martin Weiss