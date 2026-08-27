FOREIGNER und EUROPE gemeinsam auf Deutschlandtournee 2027

Im Rahmen ihrer 50th Anniversary Tour kommen FOREIGNER im Oktober 2027 nach Deutschland. Mit dabei sind EUROPE als Special Guest – zwei Bands, die seit Jahrzehnten zur internationalen Rockszene gehören und zahlreiche Klassiker im Gepäck haben.
FOREIGNER feiern ihr 50-jähriges Bandjubiläum und dürften dabei natürlich jede Menge Hits auf die Bühne bringen. „Cold As Ice“, „Juke Box Hero“, „Urgent“ oder „I Want To Know What Love Is“ gehören zu den Songs, die wohl kaum fehlen dürfen.
Mit EUROPE steht ihnen ein passender Gast zur Seite. Die Schweden haben mit „The Final Countdown“ einen der bekanntesten Rockhits überhaupt geschrieben und können inzwischen ebenfalls auf eine lange Bandgeschichte zurückblicken.
Für die Deutschlandshows sind folgende Termine angekündigt:
12.10.2027 Berlin – Max-Schmeling-Halle
13.10.2027 Hamburg – Barclays Arena
15.10.2027 Hannover – ZAG Arena
16.10.2027 Düsseldorf – PSD BANK DOME
17.10.2027 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
19.10.2027 Frankfurt – Festhalle
20.10.2027 München – Olympiahalle
Zwei große Namen des Classic Rock an einem Abend – für Fans von FOREIGNER und EUROPE dürfte diese Tour damit ein Pflichttermin werden.
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