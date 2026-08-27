FOREIGNER und EUROPE gemeinsam auf Deutschlandtournee 2027

Im Rahmen ihrer 50th Anniversary Tour kommen FOREIGNER im Oktober 2027 nach Deutschland. Mit dabei sind EUROPE als Special Guest – zwei Bands, die seit Jahrzehnten zur internationalen Rockszene gehören und zahlreiche Klassiker im Gepäck haben.

FOREIGNER feiern ihr 50-jähriges Bandjubiläum und dürften dabei natürlich jede Menge Hits auf die Bühne bringen. „Cold As Ice“, „Juke Box Hero“, „Urgent“ oder „I Want To Know What Love Is“ gehören zu den Songs, die wohl kaum fehlen dürfen.

Mit EUROPE steht ihnen ein passender Gast zur Seite. Die Schweden haben mit „The Final Countdown“ einen der bekanntesten Rockhits überhaupt geschrieben und können inzwischen ebenfalls auf eine lange Bandgeschichte zurückblicken.

Für die Deutschlandshows sind folgende Termine angekündigt:

12.10.2027 Berlin – Max-Schmeling-Halle

13.10.2027 Hamburg – Barclays Arena

15.10.2027 Hannover – ZAG Arena

16.10.2027 Düsseldorf – PSD BANK DOME

17.10.2027 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

19.10.2027 Frankfurt – Festhalle

20.10.2027 München – Olympiahalle

Zwei große Namen des Classic Rock an einem Abend – für Fans von FOREIGNER und EUROPE dürfte diese Tour damit ein Pflichttermin werden.

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