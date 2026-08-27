REAPER ENTERTAINMENT feiert 10-jähriges Jubiläum REAPER FEST im Tavastia Helsinki

Zwei Tage, zwei Bühnen, zehn Bands: Am 17. und 18. September 2027 feiert REAPER ENTERTAINMENT sein 10-jähriges Bestehen mit einem ganz besonderen Festival im legendären Tavastia Club in Helsinki. Mit WOLFHEART, APRIL ART, PARASITE INC., HAMMER KING und SUOTANA stehen die ersten fünf Bands bereits fest – fünf weitere werden noch bekannt gegeben.



2017 begann die Geschichte von REAPER ENTERTAINMENT – zehn Jahre später führt sie für ein ganz besonderes Wochenende nach Finnland. Gemeinsam mit Bands, Freunden, Partnern und Fans feiert das deutsche Metal-Label am 17. und 18. September 2027 sein zehnjähriges Jubiläum mit dem REAPER FEST 2027 im traditionsreichen Tavastia Club in Helsinki.



Für das Jubiläum hat REAPER ENTERTAINMENT ein zweitägiges Programm mit insgesamt zehn Bands auf zwei Bühnen zusammengestellt.



Angeführt wird das bisher bestätigte Line-up von den finnischen Melodic-Death-Metal-Schwergewichten WOLFHEART, die beim REAPER FEST ihre einzige Show in Finnland im Jahr 2027 spielen werden.



Ebenfalls dabei sind APRIL ART, die für das Jubiläum erstmals überhaupt nach Finnland kommen, sowie die deutschen Melodic-Death-Metaller PARASITE INC.. Auch HAMMER KING feiern beim REAPER FEST ihre Finnland-Premiere. Mit SUOTANA ist zudem eine weitere finnische Band aus dem REAPER-Roster bestätigt.

Bisher bestätigtes Line-up:

WOLFHEART

Only Club Show in Finland 2027

APRIL ART

First Time in Finland

PARASITE INC.

HAMMER KING

First Time in Finland

SUOTANA

+ 5 weitere Bands, die noch bekannt gegeben werden

Doch das REAPER FEST soll mehr werden als zwei Tage voller Live-Musik. Rund um die Shows sind unter anderem Meet & Greets, eine offizielle Warm-up-Party im Bodom Bar & Sauna sowie weitere Specials und Überraschungen geplant.

Nach zehn Jahren Labelgeschichte soll das Wochenende vor allem eines werden: eine gemeinsame Feier mit den Menschen, die REAPER ENTERTAINMENT auf diesem Weg begleitet haben – auf, hinter und vor der Bühne.



REAPER FEST 2027 – Celebrating 10 Years of Reaper Entertainment17. & 18. September 2027



Tavastia | Helsinki | Finland

2 Tage | 2 Bühnen | 10 Bands

Limitierte Early-Bird-Tickets sind ab sofort für 49 Euro erhältlich.

TIckets gibt es hier:

https://www.tiketti.fi/reaper-fest-2027-tavastia-klubi-helsinki-tickets/119662



Weitere Bands und Informationen zum Jubiläumsprogramm werden in den kommenden Monaten bekannt