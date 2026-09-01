DYING VICTIMS – „METAL & HELL FESTIVAL 2026“

Nach der letztjährigen Ausgabe im Oberhausener Resonanzwerk kehrt das Festival vom 5.-7. November 2026 zurück in seine Essener Stammlocations. Es wird abwechselnd im Don’t Panic & Turock (direkt nebeneinander gelegen) drei Tage lang mit Underground-Metal quer durch alle Stile gespielt – von Doom über Speed und Thrash bis Black und Death
Lineup :
DESASTER
KETZER
METAL INQUISITOR
WHEEL
WARHAMMER
FIFTH ANGEL
AT WAR
CRITICAL DEFIANCE
DENIAL OF GOD
PARISH
LEATHERWITCH
und viele mehr. Wie immer bewusst Undergroundlastig, mit ein paar international bekannteren Bands als Zugpferd. Die Running Order folgt noch!
2 Tagesticket Freitag und Samstag 98 € inkl. MwSt zzgl. 3,43 € VVK-Gebühren
3 Tagesticket 109 €inkl. MwSt zzgl. 3,82 € VVK-Gebühren
Tickets gibt’s über den DVP-Webshop
See ya!!