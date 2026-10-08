DIO ALIVE Konzertreview Musiktheater Piano Dortmund

Der etwas andere Saunagang!

Als ich am Musiktheater Piano in Dortmund ankomme, hat sich vor dem Eingang bereits eine lange Schlange gebildet. Das Haus ist schon lange vor dem Konzert ausverkauft. Die DIO ALIVE Tribute-Band habe ich bereits im vergangenen Jahr an gleicher Stelle gesehen, deshalb bin ich gespannt, was mich diesmal erwartet. Pünktlich um 19 Uhr öffnen sich die Türen und ich kann mir einen Platz direkt vor der Bühne ergattern. Schnell komme ich mit netten Leuten ins Gespräch, und wir unterhalten uns ausgiebig über die Musikszene. Bis dann um 20:30 Uhr die Lichter ausgehen und die Band die Bühne betritt.

Dann geht es los. Mit ‘Kill the King’ und ‘The Mob Rules’ startet die Band direkt mit zwei Klassikern. Schon bei ‘Rainbow in the Dark’ ist klar, dass das Publikum heute genau weiß, was es hören will. Die Pommesgabeln gehen nach oben, es wird laut mitgesungen und vor der Bühne ist ordentlich Bewegung.

Musikalisch geht es quer durch Ronnie James Dios Karriere – von RAINBOW über BLACK SABBATH bis zu seinen Solo-Klassikern. Auch ‘Stars’ darf an diesem Abend nicht fehlen. Der Song entstand 1985 im Rahmen des Benefizprojekts Hear ’n Aid, das Ronnie James Dio gemeinsam mit weiteren Musikern aus der Rock- und Metal-Szene ins Leben rief. Rund 40 Musiker waren damals an der Aufnahme beteiligt. Das Publikum ist von der ersten Minute bis hin zur letzten Minute des Konzerts voll dabei.

Nach dem ersten Set gibt es eine kleine Pause. Eine willkommene Gelegenheit, kurz durchzuatmen, bevor es anschließend weitergeht.

Sänger John „Jaycee“ Cuijpers überzeugt mich über den gesamten Abend. Stimmlich kommt er Ronnie James Dio sehr nahe und hat die nötige Kraft für die unterschiedlichen Songs. Egal ob Rainbow, Black Sabbath oder die Dio-Soloklassiker – er meistert die unterschiedlichen Songs überzeugend und sucht dabei immer wieder den Kontakt zum Publikum. Dabei wirkt sein Auftritt nicht wie eine reine Kopie von Ronnie James Dio.

An der Gitarre steht Frank Pané. Was mir bei ihm besonders gefällt: Er spielt seine Soli nicht einfach rauf und runter, sondern mit Gefühl und Gespür für den jeweiligen Song. Mal lässt er die Gitarre länger stehen, mal setzt er gezielt Akzente. Gerade bei ‘Catch the Rainbow’ kommt diese Spielweise sehr schön zur Geltung.

Aber auch die anderen Musiker tragen ihren Teil zum Abend bei. Dominik Stotzem am Bass bildet zusammen mit Drummer Tom Wetzels das rhythmische Fundament, während Andreas König an den Keyboards immer wieder für die wichtigen Klangflächen sorgt. Die Keyboards gehören bei vielen Songs einfach zum typischen Sound dazu.

Mit ‘Temple of the King’, ‘Holy Diver’ und weiteren Klassikern geht es durch den zweiten Teil des Abends. Mein absoluter Höhepunkt kommt allerdings kurz vor der Zugabe: ‘Stargazer’. Für mich ist das der Moment des Abends. Dieser Song entwickelt live eine ganz besondere Atmosphäre und gehört für mich zu den besten Momenten des gesamten Konzerts.

Danach kommt die Band für die Zugabe noch einmal zurück. Mit ‘We Rock’, ‘Long Live Rock ’n’ Roll’ und ‘Heaven and Hell’ wird noch einmal ordentlich gefeiert. Die Fans kennen die Songs, singen mit und die Pommesgabeln bleiben bis zum Schluss oben. Und somit endet ein großartiges Konzert der Superlative!

Was mir an der Band besonders gefällt: Sie spielt die Songs sehr nah an den Originalen, ohne dabei wie eine reine Kopie zu wirken. John „Jaycee“ Cuijpers kommt Ronnie James Dio stimmlich sehr nahe und bringt trotzdem seine eigene Art mit. Damit konnte die Band wohl jeden im Publikum überzeugen, welches dann zufrieden und durchgeschwitzt das Piano verlassen hat – bei den Temperaturen und dem ausverkauften Haus auch kein Wunder.

Mein Dank geht an Jenny und Thomas von 3dog Entertainment….

Der etwas andere Saunagang eben – diesmal mit DIO ALIVE als Aufguss.

Setlist

Kill the King

The Mob Rules

Rainbow in the Dark

The Last in Line

Sign of the Southern Cross

Stars

Don’t Talk to Strangers

Catch the Rainbow

Still I’m Sad

Pause

King of Rock and Roll

Neon Knights

Man on the Silver Mountain

Sacred Heart

Tarot Woman

Children of the Sea

Temple of the King

Holy Diver

Die Young

Stargazer

Zugabe

We Rock

Long Live Rock ’n’ Roll

Heaven and Hell