Das ROCK HARD Festival geht vom 14. bis 16. Mai 2027 in die nächste Runde, wie immer im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen. Das Pfingstwochenende verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit 22 Bands aus unterschiedlichen Bereichen der Rock- und Metal-Szene.

Hier hat man wirklich von allen Plätzen aus einen hervorragenden Blick auf die Bühne. Die Wege sind kurz, eine freundliche Security und humane Preise sorgen dafür, dass man das Festival in vollen Zügen genießen kann. Hochkarätige Acts versprechen ein abwechslungsreiches Festival.

Was 2003 als einmalig geplantes Jubiläumsfestival anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ROCK HARD gedacht war, ist inzwischen ein MUSS. Ob es am musikalisch abwechslungsreichen Programm, am traumhaft gelegenen Veranstaltungsort, an der Stimmung oder an allem zusammen liegt – die Fans sind begeistert! Nicht etwa nur „zufrieden“, sondern wirklich „aus dem Häuschen“, wie die zahlreichen Besucher- und Pressereaktionen zeigen.

Das ROCK HARD Festival findet selbstverständlich wieder in der wohl schönsten Kulisse des „Reviers“ statt. Direkt am Rhein-Herne-Kanal gelegen, bietet das Amphitheater nicht nur einen malerischen Ausblick, sondern sorgt mit seinen aufsteigenden Rängen auch für die perfekte Sicht auf das Bühnengeschehen und optimalen Sound.

Mit dem ROCK HARD Festival hat sich innerhalb kürzester Zeit ein Festival-Highlight im Ruhrgebiet etabliert, das mit seinem urbanen Flair und den erstklassigen Rahmenbedingungen aus der Masse der Wald- und Wiesenveranstaltungen heraussticht.

Das komplette Line-up 2027

Mit DORO, TRIPTYKON mit einem Special „Monotheist“-Set und NESTOR mit einer Special Laser Show stehen bereits einige besondere Auftritte auf dem Programm. Dazu kommen METAL CHURCH, TOWARDS THE SINISTER mit einem „Classic My Dying Bride Era“-Set, THERION, KING’S X mit einer exklusiven Deutschland-Show, ORDEN OGAN und H.E.A.T.

Auch das weitere Aufgebot kann sich sehen lassen: MANTAR, VILLAGERS OF IOANNINA CITY, HELLRIPPER, HIGH SPIRITS, MESSA, HIGH PARASITE, EXUMER, ROSALIE CUNNINGHAM, RATTLE SNAKES, FROSTSHOCK, THE PILL, FORMOSA und THE MERCURY RIOTS vervollständigen das Line-up.

Das Billing für 2027:

Freitag, 14. Mai

TRIPTYKON (Special „Monotheist“ Set)

TOWARDS THE SINISTER (Classic My Dying Bride Era)

ORDEN OGAN

HELLRIPPER

HIGH PARASITE

THE MERCURY RIOTS

Samstag, 15. Mai

NESTOR (Special Laser Show)

METAL CHURCH

H.E.A.T

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

EXUMER

ROSALIE CUNNINGHAM

RATTLESNAKES

FROSTSHOCK

Sonntag, 16. Mai

DORO

THERION

KING´S X (Exclusive German Show)

MANTAR

HIGH SPIRITS

MESSA

THE PILL

FORMOSA

Eintrittspreise und Tickets

Der Vorverkauf läuft bereits. Die Preise im Überblick:

3-Tages-Ticket: 169 Euro inklusive Gebühren

inklusive Gebühren 3-Tages-Ticket inklusive vier Tagen Camping: 229 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren

inklusive Vorverkaufsgebühren 3-Tages-Ticket inklusive vier Tagen Camping und Parkticket: 288 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren

Die Tickets sind online über ⁠ erhältlich.

Oder direkt bei Rock Hard!

Damit ist das Programm für 2027 komplett. Seid mit dabei, wenn der Pott überkocht!