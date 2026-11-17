Im Rahmen ihrer „The Church Within“-Tour 2026 machte THE OBSESSED am 6. November Halt im Musiktheater Piano in Dortmund. Die amerikanischen Doom-Metal-Veteranen um Scott „Wino“ Weinrich brachten dabei ihren unverwechselbaren Sound ins Ruhrgebiet.

Das Piano war eigentlich ganz gut gefüllt. Für eine Band mit dieser Geschichte hätte ich mir dennoch durchaus mehr Zuschauer gewünscht. Schließlich bekommt man THE OBSESSED nicht jeden Tag in einem Club dieser Größenordnung zu sehen. Die Stimmung im Publikum war allerdings durchweg gut und trug zu einem gelungenen Konzertabend bei.

Musikalisch gab es den typischen Sound der Amerikaner: schwere Gitarrenriffs, schleppende Rhythmen und Winos unverwechselbare Stimme. Neben dem Bandgründer standen Jason Taylor an der Gitarre, Chris Angleberger am Bass und Bob Pantella am Schlagzeug auf der Bühne. Pantella ist auch durch seine Arbeit bei MONSTER MAGNET bekannt. Keine großen Showelemente, keine unnötige Inszenierung – hier steht ganz klar die Musik im Mittelpunkt. Und genau dafür ist die Band seit ihren Anfangstagen bekannt.

Auch die Spielzeit fiel vergleichsweise kurz aus. Nach rund 75 Minuten war bereits Schluss. Das ist bei einer Band mit einem solchen Backkatalog durchaus schade. Da hätte ich mir persönlich noch einige Songs mehr gewünscht.

Unterm Strich bleibt ein Konzertabend mit einer Band, die zweifellos Musikgeschichte geschrieben hat. THE OBSESSED lieferten ihren typischen Doom-Sound und sorgten für gute Stimmung im Publikum. Lediglich die kurze Spielzeit hinterließ bei mir einen kleinen Wermutstropfen.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass ein Abend mit solchen musikalischen Urgesteinen immer etwas Besonderes ist. Für ein paar Stunden rückte der Alltag in den Hintergrund und die Musik stand im Mittelpunkt.

Mein Dank geht an Jenny und Thomas von 3dog Entertainment!

Text und Photocredit: Uli Bechstein