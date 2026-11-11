ERJA LYYTINEN Konzertreview Musiktheater Piano Dortmund

Im Rahmen ihrer „50th Rock Blues Birthday Tour“ macht die finnische Gitarristin und Sängerin ERJA LYYTINEN am 28. Oktober Halt im Dortmunder Musiktheater Piano.

Das Musiktheater Piano ist an diesem Abend gut gefüllt. Schon beim Auftritt der Musiker ist die Vorfreude im Publikum spürbar. Von den ersten Takten an verbindet sich Blues mit rockigen Klängen.

Die Setlist bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus älteren Songs ihrer inzwischen über 20-jährigen Karriere und Stücken vom aktuellen Album „Smell the Roses“. Damit schlägt ERJA LYYTINEN musikalisch einen Bogen von früheren Veröffentlichungen bis zu ihrem neuesten Material.

Im Mittelpunkt steht natürlich ihr Gitarrenspiel. Mit ihrer Slide-Gitarre setzt sie markante Akzente, wechselt zwischen bluesigen Passagen und rockigeren Riffs und lässt ihrer Gitarre immer wieder Raum für ausgedehnte Solopassagen.

Auch der Sound stimmt an diesem Abend. Die Musik kommt klar und ausgewogen aus den Boxen. Die Gitarre ist gut herauszuhören, Gesang und Instrumente sind sauber aufeinander abgestimmt. Die Clubatmosphäre des Musiktheaters passt bestens zu diesem Konzert und schafft die passende Nähe zwischen Band und Publikum.

Das Publikum feiert ERJA LYYTINEN und ihre Band mit viel Applaus. Die Musiker werden immer wieder für ihre Darbietungen gefeiert. Blues und Rock stehen an diesem Abend ganz klar im Mittelpunkt.

Mein Dank geht an Jenny und Thomas von 3dog Entertainment!