THE OBSESSED “The Church Within Tour 2026“

Im Rahmen ihrer „The Church Within Tour 2026“ kommen THE OBSESSED nach Europa und machen dabei auch in Deutschland Station.

Die US-Band um Sänger und Gitarrist Scott „Wino“ Weinrich gehört zu den prägenden Namen des Doom Metal. Schwere Riffs, düstere Atmosphäre und Einflüsse aus Hard Rock und Psychedelic bestimmen den Sound der Band, die seit den 1980er-Jahren ihre Spuren in der Szene hinterlassen hat.

Für die Deutschland-Termine stehen vier Konzerte auf dem Programm.

06.11. Dortmund – Musiktheater Piano

07.11. Dresden – Beatpol

20.11. Hamburg – Indra

21.11. Siegen – Vortex

Foto: The Obsessed Press