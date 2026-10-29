ORDEN OGAN „Tour of the Grave“ 2027

Mit neuem Album, monumentalem Power Metal und ENSIFERUM & ANGUS McSIX im Gepäck

Wenn sich im Januar 2027 die Tore zur Dunkelheit öffnen, ist klar: ORDEN OGAN sind zurück – und sie haben Großes vor! Mit ihrer kommenden „Tour of the Grave“ kündigt die deutsche Dark-Power-Metal-Institution eine ausgedehnte Europatournee an, die ganz im Zeichen ihres neuen Albums „Lords of the Grave“ steht. Am 8. Januar 2027 erscheint das neue Werk über Reigning Phoenix Music, nur einen Tag nach dem Tourauftakt in München. Ein Auftakt, der den Januar für alle Fans epischen Heavy Metals zu einem Pflichttermin machen dürfte.

ORDEN OGAN stehen seit Jahren für eine unverwechselbare Mischung aus düsterer Atmosphäre, mächtigen Gitarrenriffs, hymnischen Melodien und Refrains, die wie geschaffen sind, um von tausenden Kehlen mitgesungen zu werden. Mit Alben wie „Final Days“ und „The Order of Fear“ hat sich die Band eindrucksvoll in der internationalen Power-Metal-Szene etabliert. Nun folgt mit „Lords of the Grave“ das nächste Kapitel ihrer musikalischen Saga – und die dazugehörige Tour verspricht, diese düstere Welt auch live eindrucksvoll zum Leben zu erwecken.

Doch damit nicht genug: Für die „Tour of the Grave“ haben sich ORDEN OGAN hochkarätige Verstärkung gesichert. Mit ENSIFERUM trifft melodischer Death Metal mit folkigen Einflüssen auf die epischen Klangwelten des Headliners. ANGUS McSIX wiederum bringt eine ordentliche Portion Fantasy, Spielfreude und bombastischen Power Metal ins Line-up. Damit ist für ein abwechslungsreiches Metal-Paket gesorgt, das unterschiedliche Facetten des Genres unter einem Dach vereint.

Besonders spannend dürfte die Umsetzung des neuen Materials auf der Bühne werden. ORDEN OGAN sind bekannt für ihre atmosphärischen Shows, ihre druckvolle Live-Präsenz und die unmittelbare Verbindung zum Publikum. Zwischen düsteren Klanglandschaften, donnernden Drums und gewaltigen Mitsingmomenten dürfte die „Tour of the Grave“ genau jene Mischung liefern, die Fans an der Band schätzen: kompromisslose Härte, große Melodien und eine gehörige Portion Endzeitstimmung.

Der Tourplan führt die Band im Januar durch zahlreiche Städte in Deutschland und Europa – von München, Balingen und Oberhausen über Berlin, Hamburg und Lindau bis nach Kopenhagen, Pratteln, Lyon, Madrid und Paris. Auch Saarbrücken und Langen stehen auf dem Programm. Damit bietet sich Fans auf beiden Seiten der Landesgrenzen die Gelegenheit, das neue Album und die bekannten Klassiker in voller Konzertlautstärke zu erleben.

Die Zeichen stehen also auf Sturm: Ein neues Album, ein stark besetztes Support-Paket und eine Tour, die den Dark Power Metal von ORDEN OGAN in den Mittelpunkt stellt. Wer auf große Hymnen, düstere Geschichten und schweißtreibende Metal-Abende steht, sollte sich die „Tour of the Grave“ im Januar 2027 vormerken.

07.01.2027 – MÜNCHEN – Backstage

08.01.2027 – BALINGEN – Volksbankmesse

10.01.2027 – OBERHAUSEN – Turbinenhalle

11.01.2027 – BREMEN – Aladin

12.01.2027 – BERLIN – Kesselhaus

13.01.2027 – LEIPZIG – Felsenkeller

15.01.2027 – HAMBURG – Docks

16.01.2027 – GEISELWIND- Music Hall

17.01.2027 – LINDAU – Club Vaudeville

19.01.2027 – PRATTELN (CH) – Z7

28.01.2027 – SAARBRÜCKEN – Garage

30.01.2027 – LANGEN – Neue Stadthalle