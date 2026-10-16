ROCK HARD FESTIVAL 2027 Die ersten Bandbestätigungen

Vom 14. bis 16. Mai 2027 geht das ROCK HARD FESTIVAL wieder im Gelsenkirchener Amphitheater in die nächste Runde! Die direkt am Rhein-Herne-Kanal gelegene Location bietet nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern dank der aufsteigenden Ränge auch beste Sicht auf die Bühne und optimalen Sound.

Was 2003 als einmaliges Jubiläumsfestival zum 20-jährigen Bestehen des ROCK HARD begann, ist längst ein fester Termin im Festivalkalender. Kurze Wege, faire Preise, freundliche Security und vor allem ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Acts machen das Festival zu einem besonderen Erlebnis.

Mit seinem urbanen Flair und der einzigartigen Atmosphäre hebt sich das ROCK HARD FESTIVAL deutlich von klassischen Wald- und Wiesenfestivals ab. Drei Tage lang heißt es wieder: Der Pott kocht!

Mit TRIPTYKON gibt es dabei gleich einen besonderen Programmpunkt. Die Band um Tom G. Warrior wird ein spezielles „Monotheist“-Set spielen und damit das letzte CELTIC FROST-Album von 2006 in den Mittelpunkt stellen.

METAL CHURCH sind ebenfalls dabei. Die US-Metal-Veteranen um Kurdt Vanderhoof muss man eigentlich nicht groß vorstellen – die Jungs stehen seit Jahrzehnten für klassischen US-Metal.



Mit THERION kommt außerdem eine Band nach Gelsenkirchen, die seit vielen Jahren für ihre Verbindung von Metal und klassischen Elementen bekannt ist.

Interessant dürfte auch TOWARDS THE SINISTER werden. Dahinter stehen unter anderem Aaron Stainthorpe und Musiker aus den ersten vier MY DYING BRIDE-Alben. Gespielt wird ausschließlich Material aus dieser frühen Phase.

Für Abwechslung sorgen VILLAGERS OF IOANNINA CITY aus Griechenland mit ihrer Mischung aus Psychedelic, Metal und griechischer Folklore. Dazu kommen HIGH PARASITE um Aaron Stainthorpe sowie die deutsche Thrash-Metal-Band EXUMER.

Am bekannten Konzept des Festivals ändert sich nichts: eine Bühne, keine Überschneidungen und kurze Wege. Dazu kommt natürlich die besondere Lage des Amphitheaters direkt am Rhein-Herne-Kanal. Rund um das Gelände sollen 2027 auch die bisherigen Baustellen verschwunden sein. Eine neue Campingfläche ist ebenfalls vorgesehen.

Der Vorverkauf läuft bereits. Das 3-Tages-Ticket kostet 169 Euro inklusive Gebühren, das Festival-Ticket inklusive vier Tagen Camping 229 Euro.

Bisher bestätigt

TRIPTYKON (Special „Monotheist“ Set)

METAL CHURCH

THERION

TOWARDS THE SINISTER

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

HIGH PARASITE

EXUMER

15 weitere Bands sollen noch folgen. Das Billing für das ROCK HARD FESTIVAL 2027 ist damit also noch lange nicht komplett.