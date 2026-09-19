GRAVE DIGGER „Legends Never Die Tour 2027“ mit MOTORJESUS und WARWOLF

Drei deutsche Metal-Bands, eine gemeinsame Tour: GRAVE DIGGER, MOTORJESUS und WARWOLF gehen Anfang 2027 unter dem Titel „Legends Never Die Tour“ gemeinsam auf die Straße. Insgesamt 15 Konzerte stehen auf dem Tourplan.
Für GRAVE DIGGER steht die Tour ganz im Zeichen des neuen Studioalbums „Faces Of Pain“, das am 15. Januar 2027 über Reaper Entertainment erscheint. Die Veröffentlichung fällt damit direkt in den Zeitraum der Tour, sodass das neue Material auch live präsentiert werden kann.
Mit MOTORJESUS und WARWOLF sind zwei weitere Bands dabei, die musikalisch unterschiedliche Facetten des deutschen Metal vertreten. Damit dürfte die „Legends Never Die Tour“ vor allem für Fans des klassischen Heavy Metal und Hard Rock interessant werden.
Los geht es am 14. Januar 2027, das letzte Konzert findet am 13. Februar im RuhrCongress Bochum statt.
14.01. Siegburg – Kubana Live Club
15.01. Münster – Sputnikhalle
16.01. Andernach – JUZ Live Club
21.01. Nürnberg – Hirsch
22.01. Memmingen – Kaminwerk
23.01. München – Backstage
24.01. Pratteln (CH) – Z7 Konzertfabrik
28.01. Aschaffenburg – Colos-Saal
29.01. Mannheim – Capitol
30.01. Leipzig – Hellraiser
04.02. Berlin – Hole 44
05.02. Hamburg – Markthalle
06.02. Hannover – MusikZentrum
12.02. Markneukirchen – Musikhalle
13.02. Bochum – RuhrCongress
TICKETS gibt es unten….