GRAVE DIGGER „Legends Never Die Tour 2027“ mit MOTORJESUS und WARWOLF

Drei deutsche Metal-Bands, eine gemeinsame Tour: GRAVE DIGGER, MOTORJESUS und WARWOLF gehen Anfang 2027 unter dem Titel „Legends Never Die Tour“ gemeinsam auf die Straße. Insgesamt 15 Konzerte stehen auf dem Tourplan.

Für GRAVE DIGGER steht die Tour ganz im Zeichen des neuen Studioalbums „Faces Of Pain“, das am 15. Januar 2027 über Reaper Entertainment erscheint. Die Veröffentlichung fällt damit direkt in den Zeitraum der Tour, sodass das neue Material auch live präsentiert werden kann.

Mit MOTORJESUS und WARWOLF sind zwei weitere Bands dabei, die musikalisch unterschiedliche Facetten des deutschen Metal vertreten. Damit dürfte die „Legends Never Die Tour“ vor allem für Fans des klassischen Heavy Metal und Hard Rock interessant werden.

Los geht es am 14. Januar 2027, das letzte Konzert findet am 13. Februar im RuhrCongress Bochum statt.

14.01. Siegburg – Kubana Live Club

15.01. Münster – Sputnikhalle

16.01. Andernach – JUZ Live Club

21.01. Nürnberg – Hirsch

22.01. Memmingen – Kaminwerk

23.01. München – Backstage

24.01. Pratteln (CH) – Z7 Konzertfabrik

28.01. Aschaffenburg – Colos-Saal

29.01. Mannheim – Capitol

30.01. Leipzig – Hellraiser

04.02. Berlin – Hole 44

05.02. Hamburg – Markthalle

06.02. Hannover – MusikZentrum

12.02. Markneukirchen – Musikhalle

13.02. Bochum – RuhrCongress

TICKETS gibt es unten….