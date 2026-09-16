DAILY THOMPSON gehen 2026 auf Deutschlandtour

Heimspiel im Dezember und zuvor quer durch Deutschland: Die Dortmunder DAILY THOMPSON gehen im Herbst 2026 auf Deutschland-Tour. Mit dabei hat die Band ihr neues Album „Glue“, welches am 21. August 2026 erschienen ist.
Nach den ersten Konzerten in Großbritannien und Belgien führt die Tour im November durch mehrere deutsche Städte, darunter Düsseldorf, Oldenburg, Hamburg, Berlin, München und Köln. Zum Abschluss geht es am 4. Dezember zurück nach Dortmund, wo DAILY THOMPSON im Musiktheater Piano auf der Bühne stehen.
Bei allen Terminen, außer Dortmund, ist CONSTANCE TOMB als Special Guest mit dabei.
05.11. Düsseldorf – Pitcher
06.11. Oldenburg – Cadillac
07.11. Flensburg – Kühlhaus
08.11. Hamburg – Hafenklang
10.11. Hannover – Café Glocksee
11.11. Berlin – Badehaus
12.11. Dresden – Chemiefabrik
16.11. Bamberg – Live Club
17.11. München – Backstage
18.11. Karlsruhe – Alte Hackerei
19.11. Mainz – Schon Schön
20.11. Bielefeld – Forum
21.11. Köln – Helios 37
04.12. Dortmund – Musiktheater Piano geht es zu den Ticketa
Unten geht es zu den Tickets.