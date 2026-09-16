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Tourdates

DAILY THOMPSON gehen 2026 auf Deutschlandtour

Uli BechsteinBy Updated:Keine Kommentare1 Min Read

Heimspiel im Dezember und zuvor quer durch Deutschland: Die Dortmunder DAILY THOMPSON gehen im Herbst 2026 auf Deutschland-Tour. Mit dabei hat die Band ihr neues Album „Glue“, welches am 21. August 2026 erschienen ist.

Nach den ersten Konzerten in Großbritannien und Belgien führt die Tour im November durch mehrere deutsche Städte, darunter Düsseldorf, Oldenburg, Hamburg, Berlin, München und Köln. Zum Abschluss geht es am 4. Dezember zurück nach Dortmund, wo DAILY THOMPSON im Musiktheater Piano auf der Bühne stehen.

Bei allen Terminen, außer Dortmund, ist CONSTANCE TOMB als Special Guest mit dabei.

05.11. Düsseldorf – Pitcher

06.11. Oldenburg – Cadillac

07.11. Flensburg – Kühlhaus

08.11. Hamburg – Hafenklang

10.11. Hannover – Café Glocksee

11.11. Berlin – Badehaus

12.11. Dresden – Chemiefabrik

16.11. Bamberg – Live Club

17.11. München – Backstage

18.11. Karlsruhe – Alte Hackerei

19.11. Mainz – Schon Schön

20.11. Bielefeld – Forum

21.11. Köln – Helios 37

04.12. Dortmund – Musiktheater Piano geht es zu den Ticketa

Unten geht es zu den Tickets.

Tickets bei Eventim – DAILY THOMPSON

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