MICHAEL SCHENKER GROUP kommt 2027 auf „Dont‘ Sell Your Soul“ Tour!

Mit seiner MICHAEL SCHENKER GROUP geht Gitarrenlegende Michael Schenker 2027 wieder auf Tour. Unter dem Motto „Don’t Sell Your Soul“ stehen im Frühjahr zahlreiche Konzerte auf dem Programm, darunter auch mehrere Termine in Deutschland.

Schenker gehört ohne Frage zu den prägenden Gitarristen der Rockgeschichte. Ob bei UFO, SCORPIONS oder mit seiner eigenen MICHAEL SCHENKER GROUP – sein Spiel hat Generationen von Gitarristen beeinflusst. Auf der kommenden Tour darf neben Songs aus dem aktuellen Programm natürlich auch mit zahlreichen Klassikern aus seiner langen Karriere gerechnet werden.

Die Deutschlandtermine:

19.03.2027 Coesfeld – Fabrik

25.03.2027 Berlin – Festsaal Kreuzberg

01.04.2027 Regensburg – Eventhall Airport

02.04.2027 Nürnberg – Löwensaal

03.04.2027 Memmingen – Kaminwerk

06.04.2027 Augsburg – Spectrum

08.04.2027 Neuruppin – Kulturhaus Stadtgarten

09.04.2027 Bremen – Modernes

10.04.2027 Köln – Dead Man’s Hand Festival

11.04.2027 Heidelberg – halle02