EVIL INVADERS, HEATHEN und EXHORDER Triple Thrash Alliance Europatour 2027

EVIL INVADERS, HEATHEN und EXHORDER kommen gemeinsam 2027 auf Triple-Co-Headline Europatour. Als Special Guest ist WARFIELD mit dabei.
Vier Bands, zwei Generationen Thrash Metal und eine gemeinsame Tour – die Konstellation verspricht einen Abend, bei dem unterschiedliche Facetten des Genres aufeinandertreffen. Die Tour soll zeigen, dass Thrash Metal auch 2027 nichts von seiner Energie eingebüßt hat.
EVIL INVADERS werden im Rahmen der Tour ihr lang erwartetes neues Album präsentieren, das über Napalm Records erscheinen.
Hier die Deutschlandtermine:
25.02. Karlsruhe – Substage
26.02. Geiselwind – Music Hall
27.02. Andernach – Live Club
28.02. Lindau – Club Vaudeville
02.03. Aschaffenburg – Colos-Saal
03.03. Hamburg – Gruenspan
04.03. Rostock – M.A.U. Club
09.03. Göttingen – Musa
10.03. Berlin – Béi Nuu
16.03. München – Backstage Halle
19.03. Bischofswerda – East Club
20.03. Bochum – Matrix