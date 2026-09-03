EVIL INVADERS, HEATHEN und EXHORDER Triple Thrash Alliance Europatour 2027

EVIL INVADERS, HEATHEN und EXHORDER kommen gemeinsam 2027 auf Triple-Co-Headline Europatour. Als Special Guest ist WARFIELD mit dabei.

Vier Bands, zwei Generationen Thrash Metal und eine gemeinsame Tour – die Konstellation verspricht einen Abend, bei dem unterschiedliche Facetten des Genres aufeinandertreffen. Die Tour soll zeigen, dass Thrash Metal auch 2027 nichts von seiner Energie eingebüßt hat.

EVIL INVADERS werden im Rahmen der Tour ihr lang erwartetes neues Album präsentieren, das über Napalm Records erscheinen.

Hier die Deutschlandtermine:

25.02. Karlsruhe – Substage

26.02. Geiselwind – Music Hall

27.02. Andernach – Live Club

28.02. Lindau – Club Vaudeville

02.03. Aschaffenburg – Colos-Saal

03.03. Hamburg – Gruenspan

04.03. Rostock – M.A.U. Club

09.03. Göttingen – Musa

10.03. Berlin – Béi Nuu

16.03. München – Backstage Halle

19.03. Bischofswerda – East Club

20.03. Bochum – Matrix