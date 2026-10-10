AMORPHIS „Boderland Tour 2027“ mit INSOMNIUM und UNTO OTHERS

Wenn nordische Mythologie auf melancholische Melodien und kompromisslose Metal-Riffs trifft, ist ein intensiver Konzertabend garantiert:

Die finnischen Metal-Veteranen AMORPHIS gehen mit ihrer „Borderland Tour 2027“ auf große Europatournee und bringen mit INSOMNIUM hochkarätige Verstärkung mit. Als Opener sind außerdem UNTO OTHERS mit dabei.

AMORPHIS stehen seit Jahrzehnten für einen unverwechselbaren Sound zwischen melodischem Death Metal, progressiven Arrangements, atmosphärischen Keyboardflächen und epischen Klangwelten. Inspiriert von der finnischen Mythologie und dem Nationalepos Kalevala, verbindet die Band brachiale Härte mit eingängigen Melodien und emotionaler Tiefe.

Mit INSOMNIUM trifft dieser facettenreiche Sound auf melancholischen Melodic Death Metal, ergreifende Gitarrenharmonien und düstere nordische Atmosphäre. UNTO OTHERS ergänzen das Line-up mit ihrer markanten Mischung aus Gothic Rock und Heavy Metal.

Die „Borderland Tour 2027“ verspricht damit ein Pflichttermin für alle Fans anspruchsvoller, melodischer und atmosphärischer Metal-Musik zu werden. Im Januar und Februar macht das hochkarätige Package auch in sieben deutschen Städten Station.

Die deutschen Tourdaten 2027

22.01.2027 HAMBURG – Große Freiheit 36

23.01.2027 LEIPZIG – Haus Auensee

24.01.2027 BERLIN – Huxleys Neue Welt

29.01.2027 MÜNCHEN – Backstage Werk

30.01.2027 WIESBADEN – Schlachthof

05.02.2027 STUTTGART – Wagenhallen

13.02.2027 OBERHAUSEN – Turbinenhalle 2