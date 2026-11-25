Darauf haben Rockfans lange gewartet: RUSH kehren 2027 nach Europa zurück! Mit ihrer „Fifty Something Euro Tour“ kommen die kanadischen Progressive-Rock-Legenden im Februar und März erstmals seit 2013 wieder auf europäische Bühnen. Auch Deutschland steht mit fünf Konzertterminen auf dem Tourplan. Berlin, München, Köln, Hamburg und Stuttgart dürfen sich auf ein ganz besonderes Wiedersehen freuen.

Die Rückkehr von RUSH ist dabei weit mehr als eine gewöhnliche Reunion-Tour. Im Mittelpunkt stehen die beiden Gründungsmitglieder Geddy Lee und Alex Lifeson, die gemeinsam das musikalische Vermächtnis ihrer Band feiern und zugleich an ihren langjährigen Weggefährten Neil Peart erinnern. Der legendäre Schlagzeuger und Texter war 2020 verstorben. Sein außergewöhnliches musikalisches Schaffen hat RUSH über Jahrzehnte entscheidend geprägt.

Seit der Gründung 1968 in Toronto hat sich die Band zu einer der bedeutendsten Formationen des Progressive Rock entwickelt. Mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus komplexen Arrangements, virtuosem Instrumentalspiel, ausgefeilten Texten und eingängigen Rockmelodien schufen RUSH einen unverwechselbaren Sound. Alben wie „2112“, „Moving Pictures“, „Permanent Waves“ und „A Farewell to Kings“ gehören längst zu den Meilensteinen der Rockgeschichte.

Songs wie ‘Tom Sawyer’, ‘The Spirit of Radio’, ‘Limelight’, ‘Freewill’ und ‘Closer to the Heart’ sind Klassiker, die Generationen von Musikern und Fans beeinflusst haben. Dabei war es vor allem das Zusammenspiel von Geddy Lees markantem Gesang und Bassspiel, Alex Lifesons vielschichtiger Gitarrenarbeit und Neil Pearts technisch anspruchsvollem Schlagzeugspiel, das den besonderen Charakter der Band ausmachte.

Für das neue Kapitel haben sich Lee und Lifeson prominente Unterstützung geholt. Am Schlagzeug sitzt die deutsche Musikerin Anika Nilles, die unter anderem durch ihre Zusammenarbeit mit Jeff Beck bekannt wurde. Sie übernimmt eine besondere Aufgabe: das anspruchsvolle und unverwechselbare Schlagzeugwerk Neil Pearts auf ihre eigene Weise auf die Bühne zu bringen. Komplettiert wird die Tourbesetzung durch Keyboarder Loren Gold, der bereits mit THE WHO und Roger Daltrey unterwegs war.

Bei den Konzerten erwartet das Publikum ein besonderes „Evening with“-Format mit zwei Sets pro Abend. Die Setlists sollen aus einem Repertoire von mehr als 40 Songs zusammengestellt werden und sich von Konzert zu Konzert unterscheiden. Neben den großen Hits dürfen sich Fans also auch auf beliebte Stücke freuen, die nicht bei jeder Tour auf dem Programm stehen.

Die „Fifty Something“-Tour ist eine Feier von mehr als fünf Jahrzehnten RUSH-Musik – und zugleich eine Verbeugung vor Neil Peart, dessen musikalisches Vermächtnis untrennbar mit der Geschichte der Band verbunden bleibt.

Für Fans des Progressive Rock ist diese Tour ein Pflichttermin. Nach über einem Jahrzehnt gibt es endlich wieder Gelegenheit, die Musik von RUSH live in Deutschland zu erleben.

RUSH – Fifty Something Euro Tour 2027

21.02.2027 BERLIN – Uber Arena

25.02.2027 MÜNCHEN – Olympiahalle

28.02.2027 KÖLN – LANXESS arena

02.03.2027 HAMBURG – Barclays Arena

04.03.2027 STUTTGART – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Tickets gibt es unten….