Darauf haben viele Fans lange gewartet: KANSAS kommen im Sommer 2027 endlich wieder nach Europa! Es ist die erste Europatournee der amerikanischen Progressive-Rock-Legenden seit 2014. Im Juni und Juli stehen sechs Konzerte in Deutschland auf dem Tourplan. Auch der RuhrCongress in Bochum gehört zu den Stationen.

Seit ihrer Gründung 1973 in Topeka, Kansas, haben KANSAS Musikgeschichte geschrieben. Die Band entwickelte einen unverwechselbaren Stil, der Progressive Rock, Classic Rock und komplexe Arrangements miteinander verbindet. Besonders prägend sind dabei die markanten Keyboardpassagen, die virtuosen Gitarren und natürlich die charakteristische Violine.

Den internationalen Durchbruch schafften KANSAS mit den Alben „Leftoverture“ (1976) und „Point of Know Return“ (1977). Songs wie ‘Carry On Wayward Son’, ‘Dust in the Wind’ und ‘Point of Know Return’ gehören längst zu den großen Klassikern der Rockgeschichte und sind bis heute aus dem Live-Repertoire nicht wegzudenken.

Mehr als fünf Jahrzehnte Bandgeschichte, 16 Studioalben und über 30 Millionen verkaufte Tonträger sprechen eine deutliche Sprache. Das bislang jüngste Studioalbum „The Absence of Presence“ erschien 2020 und zeigte einmal mehr, dass KANSAS ihrer musikalischen Linie treu geblieben sind.

Zur heutigen Besetzung gehören Sänger und Keyboarder Ronnie Platt, die langjährigen Bandmitglieder Richard Williams (Gitarre) und Phil Ehart (Schlagzeug) sowie Billy Greer (Bass, Gesang), Tom Brislin (Keyboards) und Joe Deninzon (Violine).

Im Mittelpunkt der kommenden Konzerte stehen natürlich die großen Klassiker, aber auch weitere musikalische Highlights aus der langen Bandgeschichte. Frontmann Ronnie Platt freut sich besonders auf die Rückkehr nach Europa und verspricht energiegeladene und mitreißende Auftritte.

Für Fans des amerikanischen Progressive und Classic Rock ist diese Tour sicherlich ein Pflichttermin. Nach 13 Jahren gibt es endlich wieder Gelegenheit, KANSAS live auf deutschen Bühnen zu erleben!

KANSAS – Deutschlandtermine 2027

06.06.2027 – BOCHUM – RuhrCongress

19.06.2027 – STUTTGART – Liederhalle, Beethovensaal

26.06.2027 – HAMBURG – CCH, Saal 1

27.06.2027 – BERLIN – Tempodrom

30.06.2027 – FRANKFURT – myticket Jahrhunderthalle

01.07.2027 – MÜNCHEN – Circus Krone Bau

Der exklusive Eventim-Vorverkauf läuft ab dem 25. November 2026 um 10 Uhr. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 27. November 2026 um 10 Uhr.

Tickets gibt es unten….