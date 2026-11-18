Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit den Norden umhüllt, bringen ÁRSTÍÐIR mit ihrem besonderen Weihnachtsprogramm „Vetrarsól“ ein wenig isländisches Licht in die winterliche Jahreszeit.

Seit 2008 gehört das alljährliche Weihnachtskonzert der isländischen Band zu einer liebgewonnenen Tradition. Was einst in der historischen Holzkirche Fríkirkjan im Herzen Reykjavíks begann, hat sich längst zu einem besonderen musikalischen Ereignis entwickelt. Seit 2018 bringen ÁRSTÍÐIR dieses außergewöhnliche Konzertprogramm auch auf europäische Bühnen.

„Vetrarsól“ bedeutet übersetzt „Wintersonne“ und ist weit mehr als ein gewöhnliches Weihnachtskonzert. Mit einer stimmungsvollen Mischung aus eigenen winterlichen Songs und traditionellen isländischen und nordischen Weihnachtsliedern entführen ÁRSTÍÐIR ihr Publikum in eine ganz eigene Klangwelt. Die eigens für dieses Programm arrangierten Choräle, feinfühligen Melodien und beeindruckenden mehrstimmigen Gesangsharmonien schaffen eine intime, beinahe magische Atmosphäre. Ergänzt durch Geschichten und Einblicke in isländische Weihnachtstraditionen entsteht ein Konzerterlebnis voller Wärme, Besinnlichkeit und nordischer Poesie.

Die besondere Leidenschaft für vokale Harmonien verbindet die Musiker seit ihrer gemeinsamen Studienzeit. Aus dieser musikalischen Verbundenheit ist eine außergewöhnliche Chemie entstanden, die den unverwechselbaren Sound der Band prägt. Zwischen isländischen Musiktraditionen, modernem Pop und akustischen wie elektronischen Klanglandschaften bewegen sich ÁRSTÍÐIR mühelos und schaffen Musik, die gleichermaßen berührt und verzaubert.

Mit dem 2024 erschienenen Album zum Konzertprogramm „Vetrarsól“ haben sie diese besondere musikalische Welt auch auf Tonträger festgehalten. Zuvor veröffentlichten sie die beiden zusammengehörigen Alben „Pendúll“ (2021) und „Blik“ (2022).

Im Winter 2026 kehren ÁRSTÍÐIR nun mit ihrem stimmungsvollen Programm auf die europäischen Bühnen zurück. Freut euch auf einen Abend voller berührender Melodien, außergewöhnlicher Stimmen und nordischer Wintermagie – eine musikalische Auszeit, die das Herz wärmt, wenn draußen die Dunkelheit regiert.

ÁRSTÍÐIR – Vetrarsól 2026

24.11.2026 KÖLN – Kulturkirche

25.11.2026 ZWICKAU – Alter Gasometer

26.11.2026 DRESDEN – Scheune

30.11.2026 NÜRNBERG – Tafelhalle

01.12.2026 ASCHAFFENBURG – Colos-Saal

02.12.2026 WUPPERTAL – Live Club Barmen

03.12.2026 WARENDORF – Theater am Wall

04.12.2026 WORPSWEDE – Music Hall

05.12.2026 FLENSBURG – Flensborghus

06.12.2026 HAMBURG – Knust

07.12.2026 ERFURT – Kontor

08.12.2026 KARLSRUHE – Lutherkirche

09.12.2026 REUTLINGEN – Kulturzentrum franz.K

15.12.2026 KREFELD – Kulturfabrik

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