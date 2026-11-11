HEAVY METAL FANS FESTIVAL 2027 – Auf in die nächste Runde!

Am 15. und 16. Oktober 2027 wird der Werkhof in Hagen-Hohenlimburg wieder zum Treffpunkt der Metal-Szene. Das HEAVY METAL FANS FESTIVAL geht in die nächste Runde und präsentiert ein internationales Line-up mit acht Bands. Dabei treffen etablierte Namen auf Acts aus der Underground-Szene. Musikalisch reicht das Programm von klassischem Heavy und Power Metal über Hard Rock bis hin zu Death und Progressive Metal.

Angeführt wird das Billing von TAD MOROSE aus Bollnäs in Schweden. Die Band gehört seit vielen Jahren zur schwedischen Heavy- und Power-Metal-Szene. Mit düsteren Melodien, progressiven Einflüssen und markanten Gitarrenriffs haben sich die Musiker einen eigenen Platz im Genre erspielt.

Der zweite Headliner ist BANGALORE CHOIR aus den USA. Im Mittelpunkt steht Sänger David Reece, der vielen Metal-Fans noch durch seine Zeit bei ACCEPT bekannt sein dürfte. Nach seinem Ausstieg bei ACCEPT gründete er die Band 1991 in Los Angeles. Mit dem Debütalbum „On Target“ machte sich die Formation Anfang der 90er-Jahre einen Namen im melodischen Hard Rock.

Aus Utrecht in den Niederlanden reisen MARTYR an. Die Band gehört seit ihrer Gründung 1982 zu den festen Größen der niederländischen Metalszene. Ihr Stil verbindet traditionellen Heavy Metal mit Power- und Speed-Metal-Elementen.

Schwedischen Heavy Rock bringen MOTHER MISERY nach Hohenlimburg. Die Band stammt aus Enköping und setzt auf schwere Gitarren, eingängige Melodien und markanten Gesang.

Mit HORRIZON aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz wird es deutlich härter. Die 2005 gegründete Formation steht für Melodic Death Metal, bei dem melodische Gitarrenlinien auf raue Vocals und aggressive Rhythmen treffen.

KINGS WINTER kommen aus Königswinter in Nordrhein-Westfalen. Das 2018 gegründete Projekt verbindet modernen Heavy Metal mit melodischen Einflüssen aus dem Göteborg-Sound. Im Mittelpunkt steht die Stimme von Sängerin Jule Dahs.

Für die Freunde der härteren Gangart sind FAIL aus Nordrhein-Westfalen dabei. Die seit 1993 aktive Band verbindet Old School Death Metal mit Doom- und Thrash-Elementen. Tiefe Gitarren, wuchtige Rhythmen und kompromisslose Vocals prägen ihren Sound.

Den progressiven Part des Festivals übernehmen ZÉRAK aus Süddeutschland. Die sechsköpfige Formation verbindet Progressive Metal mit Einflüssen aus Rock, Jazz und klassischer Musik. Vielschichtige Arrangements und Keyboards prägen den eigenständigen Sound der Band.

Acht Bands, zwei Festivaltage und ein Programm, das unterschiedliche Facetten des Heavy Metal zusammenbringt. Der Werkhof bietet dafür den passenden Rahmen: überschaubar, direkt und mit dem familiären Charakter, der das Festival auszeichnet. Neben der Musik gehören auch ein Metal-Markt und weitere Angebote zum Rahmenprogramm.

Das HEAVY METAL FANS FESTIVAL 2027 steht unter dem Motto „Von Fans für Fans“. Zwei Tage, an denen die Musik im Mittelpunkt steht und die Metal-Szene zusammenkommt.

Termin und Tickets

und 16. Oktober 2027

Werkhof Hohenlimburg

Kaiserstraße 1

58119 Hagen

Ticketpreise:

Early-Bird-Wochenendticket: 45 Euro bis einschließlich 23. Dezember 2026

Wochenendticket: 53 Euro ab 24. Dezember 2026

Tagesticket: 29 Euro

Tickets gibt es hier!

Die Running Order mit den Auftrittszeiten wird noch bekannt gegeben.