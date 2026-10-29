LEVARA Kommen 2026 auf Europatournee

Im Herbst 2026 kommen LEVARA auf Europa-Tour. Die Band aus Los Angeles besteht aus Sänger Jules Galli, Gitarrist und Produzent Trev Lukather sowie Schlagzeuger Josh Devine.

Die drei Musiker bringen dabei jede Menge Erfahrung mit. Der in Frankreich geborene Jules Galli war unter anderem als Backgroundsänger für JANE’S ADDICTION unterwegs. Trev Lukather, Sohn von TOTO-Gitarrist Steve Lukather, arbeitete bereits als Songwriter und Produzent für HALESTORM, Billy Corgan und DOROTHY. Josh Devine ist vor allem als langjähriger Schlagzeuger von ONE DIRECTION bekannt.

2019 waren LEVARA als Support von TOTO in Europa unterwegs. Die Tour führte schließlich zu einem Vertrag mit Mascot Records und dem selbstbetitelten Debütalbum, das 2021 erschien.

Danach kam das Projekt durch die Pandemie und interne Schwierigkeiten zunächst zum Stillstand. Fünf Jahre später fanden Jules Galli und Trev Lukather wieder zusammen. Josh Devine kehrte ans Schlagzeug zurück und LEVARA nahmen ihre gemeinsame Arbeit wieder auf.

Mit ‘Underneath It All’ hat die Band im Oktober 2026 zudem den ersten neuen Song seit fünf Jahren veröffentlicht. Weitere neue Musik soll folgen. Die anstehende Europa-Tour ist gleichzeitig die erste Live-Tour von LEVARA seit 2019.

Deutschlandtermine

08.11. Dortmund – Musiktheater Piano

14.11. Köln – Garagen

15.11. Hamburg – Nochtspeicher

16.11. Aschaffenburg – Colos-Saal