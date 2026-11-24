STEVE HACKETT kommt im September 2027 mit seiner „Best of Genesis and Solo Gems“-Tour für drei exklusive Konzerte nach Deutschland. Auf dem Programm stehen Klassiker aus seiner Zeit bei GENESIS sowie ausgewählte Highlights seiner umfangreichen Solokarriere. Für Fans des Progressive Rock gibt es damit ein Wiedersehen mit einem der prägendsten Gitarristen des Genres

Seit mehr als fünf Jahrzehnten begeistert Hackett mit seinem unverwechselbaren Gitarrenspiel. Als Mitglied von GENESIS war er von 1971 bis 1977 an wegweisenden Alben wie „Foxtrot“, „Selling England by the Pound“ und „The Lamb Lies Down on Broadway“ beteiligt. Auch seine Solokarriere brachte zahlreiche musikalische Höhepunkte hervor.

Begleitet wird Hackett von seiner langjährigen Band mit Nad Sylvan (Gesang), Jonas Reingold (Bass, Gitarre), Lalle Larsson (Keyboards), Rob Townsend (Saxophon, Flöten) und Felix Lehrmann (Schlagzeug).

Drei Termine stehen im September 2027 auf dem deutschen Tourplan:

STEVE HACKETT – Best of Genesis and Solo Gems 2027

12.09.2027 DRESDEN – Kulturpalast

14.09.2027 ESSEN – Lichtburg

15.09.2027 FREIBURG – Konzerthaus