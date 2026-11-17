Das Metal & Hell Festival Vol. 3 lud vom 5. bis 7. November nach Essen ein und fand an gleich zwei etablierten Adressen der Essener Metal-Szene statt: im Don’t Panic und im Turock. Ein Wochenende mit einem abwechslungsreichen Billing, das von Heavy Metal über Doom und Speed bis hin zu Thrash und Black Metal so einiges zu bieten hatte.

Krankheitsbedingt war für mich leider nur der Samstag drin. Aber manchmal ist weniger eben mehr – und der Samstag hatte es definitiv in sich!

Meine persönliche Festivalrunde begann mit LEATHERWITCH. Das noch recht junge Heavy-Metal-Projekt aus Polen wurde von Marta Gabriel ins Leben gerufen, die vielen noch als Frontfrau von CRYSTAL VIPER bekannt sein dürfte. Geboten wurde klassischer Heavy Metal mit einer ordentlichen Portion Old-School-Flair. Der Auftritt war solide und kurzweilig und damit ein durchaus gelungener Einstieg in meinen Konzerttag.

Zwischendurch führte mich der Weg noch kurz zu Yeah Records. Dort steht bekanntlich ein Umzug an, denn ab dem kommenden Monat wird der Laden an einem neuen Standort zu finden sein. Grund genug für zahlreiche Fans, Musiker und Freunde, noch einmal zusammenzukommen. Eine schöne Gelegenheit für Gespräche, Erinnerungen und das eine oder andere Wiedersehen. Genau solche Momente machen unsere Szene schließlich aus.

Zurück im Turock standen anschließend WHEEL aus Dortmund auf dem Programm. Und die Jungs lieferten richtig ab! Was hier geboten wurde, war lupenreiner Doom Metal, der sich international keineswegs verstecken muss. Schwere, wuchtige Riffs, eine wunderbar düstere Atmosphäre und vor allem dieser Wahnsinnsgesang! Eine Stimme, die einen sofort in ihren Bann zieht und dem Sound der Band eine ganz eigene Note verleiht. Ein rundum gelungener Gig, der eindrucksvoll unterstrich, dass auch direkt vor unserer Haustür erstklassiger Doom Metal entsteht.

Dann war es Zeit für den großen Höhepunkt des Abends: FIFTH ANGEL! Die amerikanischen US-Metal-Legenden waren im Rahmen ihrer 40th Anniversary Tour unterwegs und feierten den runden Geburtstag ihres selbstbetitelten Debütalbums aus dem Jahr 1986. Und was soll ich sagen? Hier stimmte einfach alles!

Die Band präsentierte das komplette Debütalbum und legte noch drei Songs vom zweiten Album „Time Will Tell“ obendrauf. Eine Setlist, die bei Fans dieser musikalischen Ära natürlich keine Wünsche offenließ. Aber nicht nur die Songauswahl überzeugte: Spielfreude pur, eine bestens aufgelegte Band und ein Auftritt, der von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur Spaß machte. Hier wurde nicht einfach nur ein Jubiläum abgespult, sondern ein Stück Metal-Geschichte mit jeder Menge Leidenschaft auf die Bühne gebracht. Für mich ganz klar ein Hammer-Auftritt!

Zum Abschluss gab es dann noch eine ordentliche Portion amerikanischen Abriss. AT WAR aus Virginia Beach gehören zu den Urgesteinen des amerikanischen Thrash Metal. Seit den frühen Achtzigern steht die Band für kompromisslosen, schnellen und dreckigen Metal. Und genau das gab es auch in Essen auf die Ohren. Rotzig, direkt und herrlich prollig – genau so muss das sein! Kein Schnickschnack, keine Gefangenen, sondern einfach Vollgas. Ein schöner, rauer Abschluss eines langen Metal-Samstags.

Auch wenn ich krankheitsbedingt das restliche Festivalwochenende sausen lassen musste, hat sich der Samstag mehr als gelohnt. Gute Bands, überzeugende Auftritte, nette Gespräche und jede Menge bekannte Gesichter. Das Metal & Hell Festival hat einmal mehr gezeigt, wie lebendig und vielseitig die Metal-Szene im Ruhrgebiet ist.

Peter