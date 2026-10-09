IAN HILL verabschiedet sich nach 57 Jahren von JUDAS PRIEST

Nach 57 Jahren als Mitglied von JUDAS PRIEST verabschiedet sich Ian Hill aus gesundheitlichen Gründen von der Band. Der Bassist, der seit der Gründung von JUDAS PRIEST im Jahr 1969 zu ihren prägenden Mitgliedern gehört, beendet seine aktive Karriere.

In seiner persönlichen Mitteilung spricht Hill offen über die gesundheitlichen Probleme, mit denen er seit Jahren zu kämpfen hat. Eine fortgeschrittene Arthritis betrifft inzwischen seine linke Schulter und rechte Hand, zudem sind auch die rechte Schulter und beide Knie betroffen. Trotz verschiedener Behandlungen hatte er zuletzt zunehmend Schwierigkeiten, die körperlichen Belastungen einer kompletten Bühnenshow zu bewältigen.

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Während der jüngsten Europatour kam es schließlich zu einem weiteren Rückschlag. Beim Konzert in Brüssel riss kurz vor den Zugaben eine Sehne in Hills linker Schulter. Da er seinen Arm anschließend nicht mehr ausreichend bewegen konnte, um den Bass zu spielen, sprang kurzfristig Davey Rimmer ein.

Rimmer, der unter anderem mit URIAH HEEP und ELEGANT WEAPONS gearbeitet hat, hatte sich bereits vorsorglich auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und übernahm die London-Show. Hill bezeichnete seinen kurzfristigen Einsatz als „unglaubliche Leistung“.

Nach den vorliegenden Informationen steht jedoch nicht fest, dass Davey Rimmer Ian Hill dauerhaft bei JUDAS PRIEST ersetzen wird. Rimmer sprang bei einzelnen Konzerten als Ersatz ein; eine offizielle Bestätigung, dass er festes Mitglied der Band wird oder Hills Nachfolge dauerhaft antritt, liegt nicht vor.

Für Hill ist die Entscheidung, seine aktive Laufbahn zu beenden, nicht allein gesundheitlich begründet. Nach 57 Jahren, in denen die Band sein Leben bestimmte, möchte er künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er selbst schreibt, dass er sein Familienleben lange vernachlässigt habe und die verbleibenden Jahre nun mit seinen Angehörigen verbringen möchte.

Ian Hill blickt dabei ohne Bitterkeit auf seine außergewöhnliche Karriere zurück. Seit den frühen Tagen von JUDAS PRIEST war er ein fester Bestandteil der Band und damit Teil einer Geschichte, die den Heavy Metal entscheidend geprägt hat.

Davey Rimmer als Hills dauerhaften Nachfolger zu bezeichnen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt jedoch verfrüht. Seine Einsätze als Vertretung machen ihn zu einem möglichen Kandidaten, ersetzen aber keine offizielle Mitteilung zur künftigen Besetzung von JUDAS PRIEST.

Zum Abschied richtet Hill persönliche Worte an die Fans: Er sei dankbar für die unglaubliche Reise, die er erleben durfte, und dafür, dass sie ihm dieses Leben ermöglicht haben.

Mit Ian Hills Rückzug endet eine außergewöhnlich lange Ära. Hill war seit den Anfangsjahren der Band deren Bassist und neben Rob Halford das einzige aktuelle Mitglied der klassischen Besetzung, das über die gesamte Bandgeschichte hinweg dabei war. Die Gitarristen wechselten im Laufe der Jahrzehnte mehrfach; deshalb wäre es sachlich falsch, Hill gemeinsam mit den Gitarristen als durchgehend konstantes Mitglied zu bezeichnen.

Danke für 57 Jahre, Ian

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Fotograf: S. Bollmann