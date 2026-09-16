GRAVE DIGGER kündigen neues Studioalbum „Faces Of Pain“ an

Die deutschen Heavy-Metal-Legenden GRAVE DIGGER veröffentlichen am 15. Januar 2027 ihr neues Studioalbum „Faces Of Pain“ über Reaper Entertainment.

Nach dem direkten Old-School-Kurs des 45. Jubiläumsalbums „Bone Collector“ setzt die Band diesen Weg fort. Gleichzeitig soll „Faces Of Pain“ deutlich abwechslungsreicher ausfallen und den typischen GRAVE DIGGER-Sound beibehalten.

Sänger Chris Boltendahl beschreibt das neue Album als besonders leidenschaftliches Werk und kündigt die Band dabei so vielfältig wie schon lange nicht mehr an. Die Songs sollen dabei ihren eigenen Charakter haben, ohne den unverwechselbaren Stil von GRAVE DIGGER aus den Augen zu verlieren.

.Im Januar 2027 gehen GRAVE DIGGER außerdem gemeinsam mit MOTORJESUS und WARWOLF auf die „Legends Never Die Tour“.

GRAVE DIGGER – „Faces Of Pain“

Veröffentlichung: 15. Januar 2027

Label: Reaper Entertainment

Artwork: Uwe Jarling