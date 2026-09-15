OVERKILL erste bestätigte Band für das Turock Open Air 2027

Endlich ist es wieder soweit: Das TUROCK OPEN AIR kehrt zurück! Am 30. und 31. Juli 2027 wird der Viehofer Platz in Essen wieder zum Treffpunkt für Metal- und Rockfans.

Nach den erfolgreichen Jahren des Turock Open Air sorgte die Corona-Pandemie für eine längere Pause. Danach entstand mit dem Turock Sommerfest ein kleineres Format, das die Idee von Livemusik unter freiem Himmel weiterführt.

Statt eines großen Open Airs standen dabei vor allem lokale Bands im Mittelpunkt. Im kleinen Rahmen wurde direkt vor dem Turock in Essen gefeiert – umsonst und draußen. Dazu kamen kühle Getränke, bekannte Gesichter und die gewohnt unkomplizierte Atmosphäre.

Doch das Sommerfest war nur ein Zwischenschritt: 2027 kehrt das Turock Open Air zurück. Nach der Pause darf man sich im kommenden Jahr also wieder auf das große Format freuen. Für alle wohl eine richtig gute Nachricht.

Und als erste Band wurden die Thrasher von OVERKILL aus New Yersey bestätigt!