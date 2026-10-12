TRINITY IN METAL mit KORRY SHADWELL feat. VICTOR SMOLSKI

Alles wird teurer – Tickets, Getränke, Sprit. Genau deshalb setzt TRINITY IN METAL am 20. November 2026 im Trigon in Haltern am See auf einen anderen Ansatz: drei Metal-Bands zu einem Eintrittspreis, der bezahlbar bleibt.

Als Hauptact ist KORRY SHADWELL feat. VICTOR SMOLSKI angekündigt. VICTOR SMOLSKI, bekannt durch RAGE und seine eigenen Projekte, wird dabei gemeinsam mit KORRY SHADWELL auf der Bühne stehen. Dazu gesellen sich MERCURY TIDE und THE CLAYMORE.

Im Mittelpunkt steht also ein Abend mit Livemusik, bei dem nicht der hohe Eintrittspreis, sondern die Musik zählt. Für 10 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 12 Euro an der Abendkasse bekommt man das komplette Programm. Ermäßigte Tickets kosten 5 Euro.

Wer also Lust auf einen Metal-Abend im Trigon hat und dabei nicht gleich tief in die Tasche greifen möchte, sollte sich den Termin vormerken.

TRIGON

Weseler Str. 131

45721 Haltern am See

Einlass: 19.30 Beginn: 20 Uhr

Vorverkauf: 10 €

Abendkasse: 12 €

Ermäßigt: 5 €

Tickets gibt es im Vorverkauf sowie als Hardticket über das Rockbüro Haltern.