AMON AMARTH kündigen Europatour an

Wenn im Herbst 2026 die Wikinger wieder in See stechen, ist eines sicher: AMON AMARTH kehren mit einer gewaltigen Liveshow zurück nach Europa. Unter dem Banner „The Allfather Awakens“ bringen die Schweden ein hochkarätiges Tourpaket auf die Bühne. Mit dabei sind die Melodic-Death-Metal-Veteranen SOILWORK sowie die aufstrebenden ORBIT CULTURE.

Für Deutschland stehen acht Konzerte auf dem Plan. Fans dürfen sich auf eine neue Bühnenproduktion, epische Hymnen und möglicherweise auch erste neue Songs freuen. Mit AMON AMARTH, SOILWORK und ORBIT CULTURE trifft Erfahrung auf moderne Härte.

Deutschland-Termine 2026

16.10.2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17.10.2026 – Frankfurt, Festhalle

21.10.2026 – Hamburg, Sporthalle

30.10.2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10.2026 – Oberhausen, Rudolf Weber Arena

04.11.2026 – Bamberg, Brose Arena

07.11.2026 – Berlin, Velodrom

08.11.2026 – München, Zenith

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.