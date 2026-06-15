AMON AMARTH kündigen Europatour an

Wenn im Herbst 2026 die Wikinger wieder in See stechen, ist eines sicher: AMON AMARTH kehren mit einer gewaltigen Liveshow zurück nach Europa. Unter dem Banner „The Allfather Awakens“ bringen die Schweden ein hochkarätiges Tourpaket auf die Bühne. Mit dabei sind die Melodic-Death-Metal-Veteranen SOILWORK sowie die aufstrebenden ORBIT CULTURE.
Für Deutschland stehen acht Konzerte auf dem Plan. Fans dürfen sich auf eine neue Bühnenproduktion, epische Hymnen und möglicherweise auch erste neue Songs freuen. Mit AMON AMARTH, SOILWORK und ORBIT CULTURE trifft Erfahrung auf moderne Härte.
Deutschland-Termine 2026
16.10.2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
17.10.2026 – Frankfurt, Festhalle
21.10.2026 – Hamburg, Sporthalle
30.10.2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
31.10.2026 – Oberhausen, Rudolf Weber Arena
04.11.2026 – Bamberg, Brose Arena
07.11.2026 – Berlin, Velodrom
08.11.2026 – München, Zenith
Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.