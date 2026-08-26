SINNER Neues Lyric-Video zum Song `Turn the Page`

Mehr als vier Jahrzehnte nach Beginn ihrer Karriere haben SINNER mit ihrem letzten Studioalbum „Boom Bang Goodbye“ eine überwältigende Resonanz erhalten. Nun bedankt sich die Band für diese Unterstützung mit einem neuen Lyric-Video zu einem der emotionalsten Songs des Albums: „Turn The Page“.

Seit der Veröffentlichung des Albums haben Fans aus allen Phasen der SINNER-Geschichte ihre Unterstützung gezeigt – von denjenigen, die die Band bereits in ihren Anfangstagen begleitet haben, bis hin zu denen, die sie erst viele Jahre später für sich entdeckt haben. SINNER möchten sich bei allen bedanken, die das Album gestreamt und gekauft, geteilt und weiterempfohlen und vor allem laut abgespielt haben. Vielen Dank für diese unglaubliche Unterstützung!

Der Song wird von Michael Sadler (SAGA) gesanglich zum Leben erweckt. Seine unverwechselbare Stimme verleiht dem Stück eine ganz besondere emotionale Tiefe. Auch für Mat Sinner war es ein besonders bewegender Moment, als er Sadlers fertige Aufnahme zum ersten Mal hörte. Er war überwältigt davon, wie sehr Sadler den Song zu seinem eigenen gemacht hatte – als würde die Geschichte darin ihn persönlich und zutiefst berühren.

Bevor sich das Buch jedoch endgültig schließt, gibt es noch einen weiteren Song zu entdecken.