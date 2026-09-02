BLIND ILLUSION veröffentlichen Livealbum mit Originalsänger David White

Die Progressive-Thrash-Metal-Pioniere BLIND ILLUSION veröffentlichen am 16. Oktober 2026 ihr neues Livealbum „Stage Flight: Live At The UC Theatre“ über Hectic Records/Bleeding Priest Records.

Das Album dokumentiert einen besonderen Auftritt aus dem Jahr 2025 im UC Theatre in Berkeley, Kalifornien. Bei der Show stand erstmals seit vielen Jahren wieder der ursprüngliche BLIND ILLUSION-Sänger David White mit der Band auf der Bühne. Der Auftritt fand im Rahmen einer besonderen Feier zum 40. Jubiläum von EXODUS’ „Bonded By Blood“ statt.

Für Fans von CORONER, WATCHTOWER und EXODUS bietet „Stage Flight: Live At The UC Theatre“ einen Einblick in die progressive Seite des Thrash Metal von BLIND ILLUSION. Dabei verbindet die Band ihre bewegte Vergangenheit mit ihrer musikalischen Weiterentwicklung.

BLIND ILLUSION wurden ursprünglich 1978 gegründet und haben sich in knapp fünf Jahrzehnten einen eigenen Platz in der Underground-Metal-Szene erarbeitet. Angeführt wird die Band von Mastermind Mark Biedermann an Leadgitarre und Gesang. Zur aktuellen Besetzung gehören außerdem Phil Cosentini am Schlagzeug, Avery Thurman am Bass und Martin Lacour an der Leadgitarre.

Das neue Livealbum ist zugleich ein weiteres Kapitel in der Geschichte von BLIND ILLUSION und ihrem wegweisenden Debüt „The Sane Asylum“. Das 1988 veröffentlichte Album gilt heute als Klassiker des Progressive Thrash Metal. Neben Biedermann waren darauf Gitarrist Larry Lalonde, Bassist Les Claypool und Schlagzeuger Mike Miner zu hören. Zu den inzwischen klassischen Songs des Albums zählen ‘Vengeance Is Mine’, ‘Death Noise’, ‘Kamikaze’, ‘Smash The Crystal’ und ‘Blood Shower’.