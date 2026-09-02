AUDREY HORNE Lyricvideo zum Titeltrack `Achilles`

Norwegens Heavy-Rocker AUDREY HORNE veröffentlichen mit „Achilles“ den Titeltrack ihres neuen achten Studioalbums, das diesen Freitag, den 4. September 2026, über Napalm Records erscheint. Begleitet von einem Lyric-Video dient die finale Single mit dröhnenden Gitarren, einer eindrucksvollen Rhythmussektion und einnehmendem Gesang als starker Startschuss für das neue Werk. Dabei fokussiert sich die Band auf ihre progressive Seite und arbeitet die Kontraste zwischen den verschiedenen Passagen heraus. Unterstützt wird dies von Lyrics, die ihre Inspiration aus der stark polarisierten Gegenwart ziehen.



Nach der Veröffentlichung von Achilles werden AUDREY HORNE im kommenden Monat auf Headliner-Tournee durch Europa gehen.



AUDREY HORNE über „Achilles“:

„‚Achilles‘ ist ein Song über die ‚Wir gegen die anderen‘-Situation in der heutigen, immer stärker polarisierten Welt. Es ist außerdem der Titeltrack unseres neuen Albums und zeigt eine etwas progressivere Seite der Band. Als wir mit den Aufnahmen für das Album begannen, stach dieser Song sofort als perfekter Eröffnungstrack hervor, und er hat einen energiegeladenen Drive, der auch auf der Bühne perfekt zu uns passen wird. Wir hoffen, es gefällt euch genauso gut wie uns. Peace and Love, AUDREY HORNE.“

Photo Credit: Jens Kristian Rimau]



