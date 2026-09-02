SAXON neuer Videoclip zu “Gods Of Thunder” veröffentlicht

Die britischen Heavy-Metal-Legenden SAXON haben den neuen Videoclip zu ‘Gods Of Thunder’ veröffentlicht. Der Song ist der Titeltrack des kommenden 25. Studioalbums „Gods Of Thunder“, das am 22. Januar 2027 über Silver Lining Music erscheint.

Mit ‘Gods Of Thunder’ greifen SAXON ein Thema aus der keltischen Mythologie auf und verbinden es mit ihrem klassischen Heavy-Metal-Sound. Eingängige Melodien und ein hymnischer Refrain machen den Song zu einem ersten Vorgeschmack auf das neue Album.

„Gods Of Thunder“ wurde von Sänger Biff Byford produziert und von Andy Sneap gemischt. Inhaltlich widmet sich das Album neben Mythologie auch Geschichte, Fantasy, Horror und alten Ritualen.