PRETTY MAIDS – Neues Studioalbum 2027 erwartet!

Frontiers Music Srl hat die Rückkehr der legendären dänischen Hardrocker PRETTY MAIDS angekündigt. Die Band arbeitet offiziell an einem brandneuen Studioalbum, das 2027 erscheinen soll.

Das kommende Album wird der erste neue Longplayer der Band seit dem 2019 veröffentlichten und gefeierten „Undress Your Madness“ sein und markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Karriere einer der beständigsten und eigenständigsten Hardrock-Bands Europas.

Im Mittelpunkt stehen weiterhin die unverwechselbare kreative Partnerschaft von Ronnie Atkins und Ken Hammer. Seit mehr als vier Jahrzehnten haben PRETTY MAIDS ihren ganz eigenen Sound entwickelt, der wuchtige Gitarrenriffs, kraftvolle Melodien, atmosphärische Keyboards und große, sofort wiedererkennbare Refrains miteinander verbindet.

Photo credit: Andrew West