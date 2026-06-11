SHINEDOWN kommen 2026 auf Europatour!

SHINEDOWN zählen in den USA zu den erfolgreichsten und einflussreichsten amerikanischen Rockbands der Gegenwart. Mit mehr als 8,3 Milliarden Streams weltweit, über 10 Millionen verkauften Alben, 24 Nummer-1-Hits in den Rockcharts sowie zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen haben sie sich einen festen Platz an der Spitze der internationalen Rockszene erarbeitet. Ihre Musik steht für kraftvolle Melodien, emotionale Ehrlichkeit und Botschaften, die den Zeitgeist treffen. Damit erreichen sie nicht nur ihre weltweite Fangemeinde, sondern sprechen Menschen weit über die Grenzen der Rock-Community hinaus an.

Neben ihren beeindruckenden Chart-Erfolgen sind SHINEDOWN vor allem für ihre mitreißenden Live-Auftritte bekannt. Energiegeladene Shows, eine kompromisslose Rock’n’Roll-Attitüde, tiefgründige Texte und ein ausgeprägtes Gespür für große Melodien haben der Band eine leidenschaftliche Fangemeinde auf der ganzen Welt eingebracht. Zahlreiche ausverkaufte Tourneen und Headliner-Auftritte bei renommierten Festivals unterstreichen ihren Status als eine der prägendsten Rockbands ihrer Generation.

Ihr just veröffentlichtes Album „EI8HT“ testet die Band um Frontmann Brent Smith nun auf einer ausgedehnten Tour, die auch nach Europa und für zwei Gigs nach Deutschland führt auf Livetauglichkeit. Für Fans der Band ist das die erste Chance seit der Pandemie, die Band wieder hierzulande live zu sehen. Für die Deutschland Gigs wird die walisische Rockband THOSE DAMN CROWS die dem ein oder anderen aus dem Vorprogramm der letztjährigen Takida-Tour im Gehör geblieben sind.

11.11.2026 – BERLIN Columbiahalle

12.11.2026 – DÜSSELDORF Mitsubishi Electric Halle