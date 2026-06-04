RAGE AGAINST RACISM Festival 2026 startet morgen in Duisburg

🤘 Morgen startet das RAGE AGAINST RACISM FESTIVAL 2026! 🤘

In Duisburg erwartet euch ein Wochenende voller Rock, Metal und Punk – mit einer klaren Botschaft gegen Rassismus und Ausgrenzung.

Freut euch unter anderem auf CRAZY LIXX, CRYPTA, IGNITION, CATHUBODUA, CHANGING TIDES, OMNIUM GATHERUM, DARKNESS, NIGHT IN GALES, SWEEPING DEATH, INTENSE, GRAVE INTENTIONS und viele weitere Acts.

Das Rage Against Racism Festival steht seit Jahren für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt. Morgen öffnen sich die Tore – wir freuen uns auf ein friedliches und unvergessliches Festivalwochenende.



Das Beste daran: Der Eintritt ist wie immer frei! Das Rage Against Racism Festival bleibt auch 2026 ein echtes Umsonst-&-Draußen-Festival und freut sich über freiwillige Unterstützung vor Ort.



See you in the pit! 🔥🤘