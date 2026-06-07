POSSESSED die Death Metal Pioniere kehren 2026 nach Europa zurück!

Wenn von den Ursprüngen des Death Metal die Rede ist, fällt ein Name unweigerlich: POSSESSED. Die kalifornischen Extrem-Metal-Pioniere um Frontmann Jeff Becerra gehen 2026 erneut auf Europa-Tour und machen dabei auch Halt in Deutschland. Für Fans harter und kompromissloser Klänge dürfte insbesondere der Auftritt am 23. Juni 2026 im Helvete in Oberhausen zu den absoluten Highlights des Konzertjahres zählen.

POSSESSED gelten bis heute als eine der wichtigsten und einflussreichsten Bands der extremen Metal-Szene. Bereits Mitte der 1980er Jahre legten sie mit ihrem legendären Album „Seven Churches“ den Grundstein für das, was später als Death Metal weltweit bekannt werden sollte. Bis heute steht die Band für rohe Aggression, rasante Riffs, düstere Atmosphäre und kompromisslose Live-Auftritte

Als Special Guest mit dabei ist die internationale Death-Metal-Allstar-Band SINSAENUM. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Death Metal, Black Metal und modernen Extreme-Metal-Einflüssen hat sich die Formation weltweit einen Namen gemacht und gilt als feste Größe in der internationalen Metal-Szene. Die Kombination aus POSSESSED und SINSAENUM verspricht einen Abend voller Energie, Härte und musikalischer Höchstleistungen.

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TOURDATEN 2026

11.06.2026 London – The Underworld (UK)

12.06.2026 Manchester – Rebellion (UK)

13.06.2026 Glasgow – Audio (UK)

15.06.2026 Paris – Petit Bain (FR)

16.06.2026 Antwerpen – Trix (BE)

17.06.2026 Utrecht – De Helling (NL)

19.06.2026 Hamburg – Logo (D)

20.06.2026 Berlin – Cassiopeia (D)

21.06.2026 Leipzig – Hellraiser (D)

23.06.2026 Oberhausen – Helvete (D)

24.06.2026 München – Backstage Halle (D)

25.06.2026 Wien – Szene (A)

26.06.2026 Prag – Futurum (CZ)

27.06.2026 Warschau – Proxima (PL)