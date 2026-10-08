MOONSPELL kündigen 2027 große Europatour “God Is A Vampire” an

40 Shows, 19 Länder und 35 Jahre MOONSPELL: Die portugiesischen Dark-Metal-Ikonen MOONSPELL machen sich im Frühjahr 2027 auf zu ihrer bislang ambitioniertesten Headliner-Tour. Unter dem unheilvollen Banner „God Is A Vampire“ bringt die Band ihr neues Album „Far From God“ auf die Bühnen Europas – und macht dabei auch für ganze elf Konzerte in Deutschland Halt.

Nach der Veröffentlichung von „Far From God“ wollen MOONSPELL die düstere Atmosphäre des Albums nicht einfach nur live präsentieren, sondern in ein audiovisuelles Gesamterlebnis verwandeln. Die Band kündigt dafür ein eigens entwickeltes Bühnendesign, eine aufwendige Lichtshow, immersive Videoprojektionen und einen massiven Sound an.

Und der Anlass könnte kaum passender sein: 2027 feiern MOONSPELL ihr 35-jähriges Bandjubiläum. Drei Jahrzehnte voller Dunkelheit, Gothic Metal, großer Melodien und düsterer Geschichten sollen auf der „God Is A Vampire Tour“ in einer entsprechend besonderen Show zusammengeführt werden.

Unterwegs sind die Portugiesen dabei nicht allein. Mit IOTUNN aus Dänemark und den Färöer-Inseln sowie TODOMAL aus Spanien haben MOONSPELL zwei Bands ins Boot geholt, die ihre ganz eigene Interpretation dunkler und atmosphärischer Heavy-Musik mitbringen. IOTUNN verbinden Progressive Metal mit weitläufigen, melodischen Klanglandschaften, während TODOMAL mit ihrem Atmospheric Doom Metal für die besonders schweren und düsteren Momente sorgen.

Die Reise beginnt am 4. März 2027 in Langen und führt MOONSPELL anschließend durch nahezu ganz Europa. Insgesamt stehen 40 Konzerte in 19 Ländern auf dem Tourplan – darunter elf Deutschland-Shows. Bei mehreren Deutschland-Terminen werden IOTUNN und TODOMAL als Support angekündigt.

MOONSPELL – „God Is A Vampire Tour 2027“: Deutschland-Termine